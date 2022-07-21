UEFA Avrupa Konferans Ligi: Medipol Başakşehir: 0 - Maccabi Netanya: 1 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, Maccabi Netanya’yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı İsrail ekibinin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, Maccabi Netanya’yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı İsrail ekibinin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada ceza sahası dışı sol tarafta topla buluşan Twumasi’nin ortasında kafayı vuran Itzhak, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
9. dakikada Okaka rakiplerinden sıyrılarak topu sol taraftaki Serdar Gürler’e aktardı. Serdar ceza sahasına girerek arka direğe yaptığı ortada Deniz Türüç kafayla meşin yuvarlağı Okaka’ya indirirken, bu oyuncunun etkisiz şutu kaleci Nitzan’da kaldı.
21. dakikada Deniz Türüç’ün ceza sahası dışı sağ taraftan arka direğe doğru açtığı ortaya gelişine vuran Serdar Gürler’in şutunda top az farkla dışarı çıktı.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Irakli Kvirikashvili xx, Giorgi Elikashvili xx, Davit Akhvlediani xx
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Junior Caiçara xx, Leo Duarte xx, Youssouf Ndayishimiye xx, Lucas Lima xx, Lucas Biglia xx, Mahmut Tekdemir xx, Deniz Türüç xx, Berkay Özcan xx, Serdar Gürler xx, Okaka xx
Yedekler: Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Epureanu, Aleksic, Couiar, Batuhan Çelik, Patryk Szysz, Şener Özbayraklı, Enzo Crivelli, Muhammet Arslantaş, Ömer Ali Şahiner, Ahmed Touba
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Maccabi Netanya: Nitzan xx, Konstantini xx, Galabov xx, Shlomo xx, Hartherz xx, Avraham xx, Takang xx, Karzev xx, Rotman xx, Twumasi xx, Itzhak xxx
Yedekler: Carmi, Tzarfati, Vayer, Keller, Levi, Berkovits, Zlatanovic, Sadeh, Balay, Ashkenazi, Jaber, Berko
Teknik Direktör: Benyamin Lam
Gol: Itzhak (dk. 2) (Maccabi Netanya)