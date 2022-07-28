UEFA Avrupa Konferans Ligi: Maccabi Netanya: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Medipol Başakşehir, deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Netanya ile karşılaştı. Mücadeleden 1-0 galip ayrılan Başakşehir adını bir üst tura yazdırdı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Medipol Başakşehir, deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Netanya ile karşılaştı. Mücadeleden 1-0 galip ayrılan Başakşehir adını bir üst tura yazdırdı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada ceza sahasına yapılan ortada arka direkte Twumasi istediği gibi kafa vuruşunu yapamayınca top yandan auta çıktı.
52. dakikada ceza sahasında topla buluşan Chouiar, kaleci Nitzan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Nitzan gole izin vermedi.
55. dakikada Hartherz’in sol kanattan ceza sahasına ortasında Itzhak’ın kafa vuruşu yandan az farkla auta çıktı.
90+2. dakikada sağ kanattan Mahmut’un ortasında Crivelli’nin kafa vuruşunda kaleci gole izin vermedi.
Stat: Netanya Municipal
Hakemler: Dario Bel xx, Marjan Tomas xx, Kruno Saric xx
Maccabi Netanya: Nitzan xx, Konstantini xx (Jaber dk. 82 ?), Shlomo xx, Sade xx, Hartherz xx, Karzev xx, Avraham x (Berkovits dk. 58 x), Takang xx (Ashkenazi dk. 68 x), Berko x (Zlatanovic dk. 58 x), Twumasi xx, Itzhak xx
Yedekler: Carmi, Ido Vayer, Matan Levi, Balay, Rotman, Keller, Mola, Tzarfati
Teknik Direktör: Benyamin Lam
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Junior Caiçara xx (Ömer Ali Şahiner dk. 63 x), Leo Duarte xx, Ndayishimiye xxx, Lucas Lima xxx, Lucas Biglia xx, Mahmut Tekdemir xx, Biglia xx, Aleksic xx (Deniz Türüç dk. 82 ?), Serdar Gürler xx (Szysz dk. 71 x), Chouiar xx (Berkay Özcan dk. 71 x), Okaka xx (Crivelli dk. 82 x)
Yedekler: Muhammed Şengezer, Hasan Ali, Epureanu, Şener, Batuhan Çelik, Muhammet Arslantaş
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gol: Ndayishimiye (dk. 10) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Lima, Volkan Babacan (Medipol Başakşehir), Sadeh (Maccabi Netanya)