UEFA Avrupa Konferans Ligi: Hearts: 0 - Başakşehir: 3 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu’nun ilk maçında Başakşehir, deplasmanda İskoçya ekibi Hearts ile karşılaştı. Mücadele Başakşehir 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu’nun ilk maçında Başakşehir, deplasmanda İskoçya ekibi Hearts ile karşılaştı. Mücadele Başakşehir 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
67. dakikada Deniz’in pasında topla buluşan Ndayishimiye’nin vuruşu filelerle buluştu. 0-2
75. dakikada Okaka’nın vuruşunda Stephen Kingsley, tehlikeyi uzaklaştırmak isterken topu kendi kalesine gönderdi. 0-3
82. dakikada sol kanattan Mounir’in ceza yayına doğru pasında Berkay’ın şutu savunmaya da çarparak ağlara gitti. 0-4
Stat: Tynecastle Park
Hakemler: Krzysztof Jakubik xx, Arkadiusz Wojcik xx, Tomasz Niemirowski xx
Hearts: Gordon x, Smith x, Kingsley x, Atkinson x, Cochrane x, Haring x (Hmphreys dk. 46 x), Devlin x (Simth dk. 73 x), Halliday x (Neilson dk. 88 ?), Forrest x (Ginnelly dk. 60 x), McKay xx, Shankland x (Henderson dk. 88 ?)
Yedekler: Stewart, Clark, Sibbick, Mackay-Steven, Pollock
Teknik Direktör: Robbie Neilson
Başakşehir: Muhammed Şengezer xxx, Ömer Ali Şahiner xxx, Ahmed Touba xx (Ndayishimiye dk. 46 xxx), Leo Duarte xxx, Hasan Ali xxx, Bigliga xx (Mahmut dk. 64 xxx), Serdar Gürler xxx (Mounir Chouiar dk. 64 xxx), Aleksic xxx, Deniz xxx, Traore xxx (Berkay dk. 73 x), Okaka xxx (Szysz dk. 85 ?)
Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Efe Arda Koyuncu, Lima, Caiçara, Batuhan Çelik, Muhammet Arslantaş
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Hasan Ali Kaldırım (dk. 26), Ndayishimiye (dk. 67), Kingsley (dk. 75 x k.k.) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Atkinson, Simth (Hearts), Ahmed Touba (Başakşehir)
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0