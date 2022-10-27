banner596

banner547

Son Dakika

UEFA Avrupa Konferans Ligi: Fiorentina: 2 - Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 5. haftasında Başakşehir, İtalya deplasmanında Fiorentina’ya 2-1 mağlup oldu.

Spor 27.10.2022, 21:44 28.10.2022, 09:45
UEFA Avrupa Konferans Ligi: Fiorentina: 2 - Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Jovic’in şutunda kaleci Muhammed gole izin vermedi.

61. dakikada sağ kanattan Saponara’nın ortasında, ceza sahası içinde Kouame’nin şutunu kaleci Muhammed çeldi. Dönen topu Jovic tamamladı. 2-1

79. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Bonaventura’nın altıpas üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

Stat: Artemio Franchi

Hakemler: Allard Lindhout xx, Mario Diks xx, Charles Schaap xx

Fiorentina: Gollini xx, Dodo xx, Milenkovic xx, Igor xx, Terzic xx (Biraghi dk. 83 ?), Barak xx (Bonaventura dk. 77 x), Amrabat xx, Mandragora xx, Kouame xx, Jovic xxx (Arthur dk. 72 x), Saponara xx (Ikone dk. 77 x)

Yedekler: Terracciano, Cerofolini, Ranieri, Venuti, Martinez, Zurkowski, Duncan, Bianco

Teknik Direktör: Vincenzo Italiano

Başakşehir: Muhammed Şengezer xx, Caiçara xx, Duarte xx, Ndayishimiye xx, Lima xx, Aleksic xxx, Biglia x (Ömer Ali Şahiner dk. 52 x), Mahmut Tekdemir x (Berkay dk. 45 x), Deniz Türüç x (Serdar Gürler dk. 74 x), Mounir Chouiar xx (Traore dk. 75 x), Okaka xx

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Batuhan Çelik, Szysz, Muhammet Arslantaş

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Jovic (dk. 26 ve 61) (Fiorentina), Aleksic (dk. 15) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Milenkovic, Mandragora, (Fiorentina), Okaka, Mounir Chouiar, Deniz Türüç (Başakşehir)

#avrupa konferans ligi #UEFA #spor
Yorumlar (0)