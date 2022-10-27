UEFA Avrupa Konferans Ligi: Fiorentina: 1 - Başakşehir: 1 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 5. haftasında Başakşehir, İtalya deplasmanında Fiorentina ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 5. haftasında Başakşehir, İtalya deplasmanında Fiorentina ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada sağ çaprazda topun gelişine vuran Kouame, meşin yuvarlağı dışarı attı.
15. dakikada kaleci Muhammed’in asistinde rakip ceza sahasına yakın bir noktada topla buluşan Aleksic topu ağlara gönderdi. 0-1
26. dakikada sağ kanattan Kouame’nin pasında arka direkte bomboş durumda Jovic topu filelere yolladı. 1-1
Stat: Artemio Franchi
Hakemler: Allard Lindhout xx, Mario Diks xx, Charles Schaap xx
Fiorentina: Gollini xx, Dodo xx, Milenkovic xx, Igor xx, Terzic xx, Barak xx, Amrabat xx, Mandragora xx, Kouame xxx, Jovic xxx, Saponara xx
Yedekler: Terracciano, Cerofolini, Biraghi, Ranieri, Venuti, Martinez, Bonaventura, Zurkowski, Duncan, Bianco, Arthur, Ikone
Teknik Direktör: Vincenzo Italiano
Başakşehir: Muhammed Şengezer xxx, Caiçara xx, Duarte xx, Ndayishimiye xx, Lima xx, Aleksic xxx, Biglia xx, Mahmut Tekdemir xx (Berkay dk. 45 x), Deniz Türüç xx, Mounir Chouiar xx, Okaka xxx
Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Ali Şahiner, Serdar Gürler, Traore, Batuhan Çelik, Szysz, Muhammet Arslantaş
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Jovic (dk. 26) (Fiorentina), Aleksic (dk. 15) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Milenkovic (Fiorentina), Okaka, Mounir Chouiar (Başakşehir)