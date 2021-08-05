UEFA Avrupa Konferans Ligi: Dinamo Batumi: 1 - Sivasspor: 2 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında DG Sivasspor, deplasmanda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi ile karşılaştı. Yiğidolar mücadeleden 2-1 galip ayrıldı ve rövanş için avantaj elde etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Sivasspor hızlı atağında Yatabare’nin derinlemesine pasına Kayode, ceza sahası içinde vurdu. Savunma son anda yatarak topun kaleye gitmesine engel oldu.

54. dakikada Dinamo Batumi’nin ceza yayı üzerinden kazandığı serbest vuruşta Vladimer Mamuchashvili yerden sert bir şutla topu ağlara yolladı. 1-0

75. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Uğur Çiftçi’nin nefis ortasına ön bölgede Leke James yükseldi ve direğin dibinden meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

90+5. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Fayçal Fajr’ın ortasına arkada direkte Kayode kafayı vurdu. Kaleciden dönen topu yine Kayode tamamladı. 1-2

Stat: Batumi

Hakemler: Irfan Peljto xx, Senad Ibrisimbegovic xx, Davor Beljo xx

Dinamo Batumi: Lazare Kupatadze xx, Oleksandr Azatsky xx, Irakli Azarovi xx, Mamuka Kobakhidze xx, Benjamin Teidi xx, Jambul Jighauri xx (Giorgi Navalovski dk. 90 ?), Giuly Mandzhgaladze x (Giorgi Pantsulaia dk. 46 x), Vladimer Mamuchashvili xxx (Lasha Shindagoridze dk. 80 ?), Sandro Altunashvili xx (Giorgi Nikabadze dk. 90 ?), Flamarion xx (Tornike Gaprindashvili dk. 79 ?), Grigol Chabradze xx

Yedekler: Mikheil Alavidze, Gagi Margvelashvili, Valerian Tevdoradze, Malkhaz Gagoshidze

Teknik Direktör: George Geguchadze

Sivasspor: Ali Şaşal xxx, Uğur Çiftçi xxx, Goutas x, Caner xxx, Koray Altınay x (Ziya Erdal dk. 76 x), Azubuike xx, Hakan Arslan xxx, Fajr xxx (Özkan Yiğiter dk. 90+7 ?), Sefa Yılmaz x (Jorge Felix dk. 76 x), Kayode xxx, Yatabare xx (Leke James dk. 58 xxx)

Yedekler: Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Kubilay Eren Şahin, Kerem Atakan Kesgin

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Vladimer Mamuchashvili (dk. 54) (Dinamo Batumi), Leke James (dk. 75), Olarenwaju Kayode (dk. 90+5) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Tornike Gaprindashvili (Dinamo Batumi), Azubuike, Koray Altınay, Ali Şaşal Vural, Hakan Arslan, Fayçal Fajr, Uğur Çiftçi (Sivasspor)