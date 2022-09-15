UEFA Avrupa Konferans Ligi: CFR Cluj: 0 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci hafta maçında DG Sivasspor deplasmanda Romanya ekibi CFR Cluj ile karşılaştı. Mücadele Sivasspor’un 1-0’lık galibiyeti ile sona erdi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci hafta maçında DG Sivasspor deplasmanda Romanya ekibi CFR Cluj ile karşılaştı. Mücadele Sivasspor’un 1-0’lık galibiyeti ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada Yeboah sağ kanattan ceza sahasına girdi. Uğur’un müdahalesiyle yerde kalan Yeboah penaltı beklerken, hakem devam kararı verdi.
66. dakikada sol kanattan gelişen Cluj atağında ceza sahası sol içinde topla buluşan Paun, yerden pasında Janga’nın vuruşunda top az farkla auta gitti.
70. dakikada Sivasspor’da Uğur’un uzun pasıyla savunma arkasına sarkan N’Jie kalesini terk eden kalecinin üstünden aşırtmak istedi. Ancak Cluj savunmasında Yuri izin vermedi.
81. dakikada sol kanattan paslarla gelen Sivasspor’da Gradel ceza sahası içine derinlemesine oynadı. Angielski yerden uzak köşeye vurdu ve top yandan auta gitti.
Stat: Dr. Constantin Radulescu
Hakemler: Allard Lindhout xxx, Mario Diks xxx, Erwin Zeinstra xxx
CFR Cluj: Simone Scuffet xx, Andrei Burca xxx, Cristian Manea xx (Christopher Braun dk. 78 ?), Ciprian Deac xx (Paun dk. 57 x), Claudiu Petrila xx (Mihai Bordeianu dk. 56 x), Emmanuel Yeboah xx, Bismark Adjei-Boateng xx (Sergiu Buş dk. 78 ?), Rangelo Janga xx (Cephas Malele dk. 68 x), Yuri Matias xx, Camora xx, Karlo Muhar xx
Yedekler: Cristian Balgradean, Karlo Brucic, Jean-Claude Billong, Roger, Vito Hammershoj Mistrati, Denis Kolinger, Lovro Cvek
Teknik Direktör: Dan Petrescu
Sivasspor: Ali Şaşal xxx, Murat Paluli xx, Uğur Çiftçi xx, Aaron Appindangoye xx, Dimitris Goutas xxx, Max Gradel xxx, Dia Saba xx (Mehmet Albayrak dk. 90 ?), Charis Charisis xxx, Karol Angielski xx (Caner Osmanpaşa dk. 84 ?), Fredrik Ulvestad xx, Ahmed Musa xx (Clinton N’jie dk. 57 x)
Yedekler: Baver Kuçkar, Muammer Yıldırım
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Max Gradel (dk. 28 pen.) (Sivasspor)
Sarı Kartlar: Uğur, Ali Şaşal, Ulvestad (Sivasspor), Camora, Burca (CFR Cluj)
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