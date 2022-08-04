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UEFA Avrupa Konferans Ligi: Breidablik: 0 - Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda İzlanda’nın Breidablik takımıyla karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir’in 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Spor 04.08.2022, 22:33
UEFA Avrupa Konferans Ligi: Breidablik: 0 - Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda İzlanda’nın Breidablik takımıyla karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir’in 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

28. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mounir Chouiar, sol çaprazdan şutunu çekti, kaleci Einarsson gole izin vermedi.

31. dakikada Einarsson’un kullandığı serbest vuruşta top auta çıktı.

37. dakikada Sigurjönsson’un sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

38. dakikada sol kanattan Hasan Ali’nin kale içine pasında Aleksic topu ağlara gönderdi. 0-1

Stat: Kopavogsvöllur

Hakemler: Petri Viljanen xx, Mika Lamppu xx, Mikko Alakare xx

Breidablik: Anton Einarsson xx, Gunnlaugsson xx, Muminovic xx, Morgeirsson xx, Ingvarsson xx, Viktor Einarsson xx, Sigurjönsson xx, Eyjölfsson xx, Svanthorsson xx, Thörhallssson xx, Thorvaldsson xx

Yedekler: Bragason, Mikkel Qvist, Helgason, Fodilsson, Petursson, Andri Yeoman, Omar Sowe, Kristinn Steindorsson, Gautason, A. Ludviksson, T. Halldorsson

Teknik Direktör: Oskar Thorvaldsson

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Şener xx, Duarte xx, NDayishimiye x, Hasan Ali xx, Biglia xx, Ömer Ali xx, Aleksic xx, Deniz Türüç xx, Mounir xx, Okaka xx

Yedekler: Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen, Epureanu, Ahmed Touba, Lima, Caiçara, Serdar Gürler, Mahmut Tekdemir, Batuhan Çelik, Patryk Szysz, Crivelli, Muhammet Arslantaş

Teknik Direktör: Erdinç Sözer

Gol: Aleksic (dk. 38) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Mounir, NDayishimiye (Başakşehir)

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