banner596

Son Dakika

UEFA Avrupa Konferans Ligi: Başakşehir: 1 - Hearts: 0 (Maç devam ediyor)

UEFA Konferans Ligi 6. haftasında Başakşehir, İskoçya ekibi Hearts ile karşılaşıyor. Mücadelenin 20 dakikası ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi.

Spor 03.11.2022, 18:53
UEFA Avrupa Konferans Ligi: Başakşehir: 1 - Hearts: 0 (Maç devam ediyor)

UEFA Konferans Ligi 6. haftasında Başakşehir, İskoçya ekibi Hearts ile karşılaşıyor. Mücadelenin 20 dakikası ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi.

Yorumlar (0)