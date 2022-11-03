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UEFA Avrupa Konferans Ligi: Başakşehir: 1 - Hearts: 0 (Maç devam ediyor)
UEFA Konferans Ligi 6. haftasında Başakşehir, İskoçya ekibi Hearts ile karşılaşıyor. Mücadelenin 20 dakikası ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi.
Spor 03.11.2022, 18:53
UEFA Konferans Ligi 6. haftasında Başakşehir, İskoçya ekibi Hearts ile karşılaşıyor. Mücadelenin 20 dakikası ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi.