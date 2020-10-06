UEFA anket düzenledi! Sivasspor 2. sırada
UEFA AVRUPA LİGİ RESMİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN, I GRUBU’NDAN HANGİ TAKIMIN BİR ÜST TURA ÇIKACAĞI YÖNÜNDE ANKET YAPTI. ANKETİN SONUCUNA GÖRE VİLLARREAL FAVORİ GÖSTERİLİRKEN, SİVASSPOR’DA İKİNCİ SIRADA YER ALDI.
UEFA Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabından, I Grubu’ndan hangi takımın bir üst tura çıkacağı yönünde anket yaptı. Anketin sonucuna göre Villarreal favori gösterilirken, Sivasspor’da ikinci sırada yer aldı.
UEFA, temsilcimiz Sivasspor’un yer aldığı I grubu için anket düzenledi. Ankette gruptan çıkma olasılığı olan birinci takım Villarreal olurken, ikinci takım da Sivasspor’ oldu.
UEFA Avrupa Ligi’nde grup kuraları geçtiğimiz Cuma günü çekildi. Tek temsilcimiz Sivasspor, I Grubu’nda Villarreal, Qarabağ ve Maccabi Tel Aviv ile eşleşmişti. Eşleşmenin ardından UEFA Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabından, I Grubu’ndan hangi takımın bir üst tura çıkacağı yönünde anket yayınladı.
Ankette Villarreal 67,5 oranla favori gösterilirken, temsilcimiz Sivasspor ise 23,8 oranla ikinci sırada yer aldı. Gruptaki diğer takımlar Qarabağ 5,3 ile üçüncü sırada yer alırken, Maccabi Tel-Aviv ise 3,5 oranla son sıraya yerleşti. Ankete ayrıca toplamda 29 bin 413 oy kullanıldı.
UEFA Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabından yapılan anket 3 gün sonra sona erecek.
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