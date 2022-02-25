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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Zelenskiy, tarafsızlık statüsünü konuşmaya hazırız derken yalan söylüyor" dedi.
UEFA, 28 Mayıs’taki Şampiyonlar Ligi finalini Rusya’nın Saint Petersburg kentinden aldı. Final maçı Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Stade de France’de oynanacak.
UEFA, 28 Mayıs’taki Şampiyonlar Ligi finalini Rusya’nın Saint Petersburg kentinden aldı. Final maçı Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Stade de France’de oynanacak.
Spor 25.02.2022, 12:45
UEFA, 28 Mayıs’taki Şampiyonlar Ligi finalini Rusya’nın Saint Petersburg kentinden aldı. Final maçı Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Stade de France’de oynanacak.