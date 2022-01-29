’Uçan Türk’ Fatih Arda İpçioğlu, Pekin’e alkışlarla uğurlandı

Kayakla atlama branşında 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’nda katılacak olan milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu törenle uğurlandı. Arda törende yaptığı açıklamada her şeyin bayrak için olduğunu söyledi.

Kariyerinde ikinci kez olimpiyatlarda mücadele edecek olan milli kayakçı Fatih Arda İpçioğlu, 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları için törenle uğurlandı. Törende konuşan Fatih Arda İpçioğlu, 2019 yılında başladığı bu sporda kendi kotasıyla olimpiyatlara gidebilmenin büyük bir başarı olduğunu aktararak, "Gelecek nesil çok daha başarılı olacaktır. Erzurum’un tesisleşme ve coğrafi yapısı bu başarıda önemli. 2018’den tecrübeliyim. Daha iddialı olarak gidiyorum. Emeklerimizin karşılığını alma zamanı. Bizim yaptığımız her şey bayrak için. Elimizden geleni yapmak için gidiyoruz. Kendime inandım. Sezon başında zorluklar yaşadık. Olimpiyatlara gidiyorum. Kendi adıma ülkem adına çok mutluyum" açıklamasında bulundu.

Ailesi gurur duyuyor

Milli sporcunun babası Muhittin İpçioğlu ise, Arda’nın kayağa kendisi çocuk yaşta başladığını ifade ederek, "1982 yılından beri ben de amatör olarak kayıyorum. Alp disiplinde kayağa başladı sonra yarışmacı oldu. Erzurum’a atlama kuleleri yapıldığında Arda burada yapılan seçmelerde başarılı oldu. Şimdi Pekin’e gidiyor. Türkiye’yi temsil edecek. Gurur duyuyorum. Mutluyum, sevinçliyim" diye konuştu.

Gençlik Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de gururlu ve mutlu olduklarını belirterek, "Arda’yı kış olimpiyatlarına gönderiyoruz. Madalya bekliyoruz. Ülkemizde son zamanlarda yapılan tesislerin ne kadar önemli olduğu Arda’nın şu anki üstlendiği başarı ile bayrağımızı dalgalandıracak. Ülkemizin ve kentimizin gurur kaynağı. Finallerde büyük bir başarı ortaya koydu" şeklinde konuştu.

Arda’nın ablası Ceyda İpçioğlu, Arda’nın ikinci olimpiyata gidişinden dolayı mutlu olduklarını söyleyerek, milli sporcunun azmi ve başarısıyla gurur duyduklarını vurguladı.

Milli sporcu için havalimanında dev Türk Bayrağı açıldı ve daha sonra alkışlarla Pekin’e uğurlandı.