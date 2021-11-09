Uçan motosikletler Antalya’da

Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası’nın 4. Ayak yarışları Antalya’nın Kumluca ilçesinde yapılacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun 2021 takviminde yer alan Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası, 13-14 Kasım tarihlerinde Kumluca’da düzenlenecek. Beykonak Motokros Pistinde koşulacak sezonun 4. Ayak yarışına İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya, Aydın, Adana, Sakarya, Mersin, Kocaeli ve Bursa başta olmak üzere birçok ilden sporcu katılacak.

Beykonak Enduro Motosiklet Kulübü tarafından organize edilecek Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası, MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, Senior ve Veteran sınıflarında koşulacak. Beykonak Motokros Pistinde yüksekliği 6 metreyi bulan atlayışların gerçekleşeceği yarışı çok sayıda izleyicinin takip etmesi bekleniyor. Toprak parkurda, nefes kesen mücadeleler, izleyiciler için gerçek bir şölene sahne olacak.

13 Kasım Cumartesi günü serbest ve sıralama antrenmanlarının yapılacağı şampiyonanın 4. ayağı, 14 Kasım Pazar günü ise saat 09.00’dan itibaren birbirinden çekişmeli yarışlara sahne olacak.