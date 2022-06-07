Üç senede U21’den, A Milli Takım’a

Arnavutluk ile Necmi Kadıoğlu Stadı’nda 7 Haziran 2019’da oynanan U21 Milli Takım müsabakasında forma giyen Altay Bayındır, Mert Müldür, Doğukan Sinik, Yunus Akgün ve Halil Dervişoğlu, tam üç sene sonra bu kez A Milli Takım için ter dökecekler. Geçen bu süreçte performanslarını arttıran söz konusu oyuncular, kısa sürede A Takım seviyesine de çıkarak dikkatleri üzerlerine çekmeye devam ediyorlar.

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup’ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, bu akşam deplasmanda Litvanya ile karşılaşacak. Son yıllarda gençleşmeye giden ay-yıldızlılarda, alt yapıdan gelen birçok futbolcu, artık A Takım seviyesinde oynuyor.

Üç yıl önce bugün U21 Milli Takım forması giyen Altay Bayındır, Mert Müldür, Doğukan Sinik, Yunus Akgün ve Halil Dervişoğlu, Teknik Direktör Stefan Kuntz’un görev vermesi halinde bu defa A Milli Takım ile sahaya çıkacak.

7 Haziran 2019’da Esenler Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada Altay Bayındır, Mert Müldür ve Doğukan Sinik ilk 11’de, Yunus Akgün ile Halil Dervişoğlu ise müsabakaya yedek başlamıştı. Altay ve Mert; 90 dakika sahada kalırken, Doğukan; 77. dakikada yerini Halil’e bırakmıştı. Yunus da 46. dakikada dönemin U21 Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe tarafından oyuna dahil edildi.

Halil gollerine devam ederken, Yunus ilk asistini yaptı

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup ilk mücadelede Faroe Adaları’na karşı millilerin ikinci golünü atan Halil, 3 sene önce de U21 takımıyla karşılaşmanın ikinci golünü kaydetmişti. Yunus Akgün ise ilk kez giydiği A Milli Takım formasıyla ilk asistini yaptı. Faroe Adaları maçında ilk 11’de başlayan Mert Müldür ise U21 Arnavutluk maçında gol perdesini açan isimdi.