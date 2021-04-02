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Üç hakemin testi pozitif

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), iki üst klasman hakemi ile bir üst klasman yardımcı hakeminin yeni tip koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Spor 02.04.2021, 15:26
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Üç hakemin testi pozitif

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), iki üst klasman hakemi ile bir üst klasman yardımcı hakeminin yeni tip koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Herhangi bir semptom göstermemelerine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınan hakemlerimizin tedavisine başlanmıştır. 10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."

(Maçkolik)

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