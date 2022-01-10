Üç büyükler perişan halde! Yüz yıldır yaşanmamış olay!

Galatasaray'da uzun zamandır yaşanan mağlubiyetlerin ardından fatura Teknik rdirektör Terim'e kesildi. Neredeyse her maçtan sonra futbol çevrelerinden "Fatih Terim İstifa" sözleri yankılanmaya başlamıştı. Bugün NEF studyumunda gerçekleştirilen ve Terim'in de katıldığı toplantıda radikal bir kararla Fatih Terim ile Galatasay'ın yolları ayrıldı. Şimdi Galatasaray'ın teknuk direktör arayışı da resmen başlamış oldu.

Süper Lig'in devlerinden Fenerbahçe'de de durum çok farklı değil. En son Perreira ile yolları ayıran Fenerbahçe ligin ikinci yarısı başlamasına rağmen henüz bir teknik direktör ile anlaşmış değil.

Beşiktaş'ta ise durum Fenerbahçe ve Galatasaray'dan pek de farklı değil. En son Beşiktaş'a geçtiğimiz yıl Süper Lig şampiyonluğu kazandıran Sergen Yalçın, bu sezon Avrupa'da ve Ligdeki başarısız sonuçlar sonrasında görevinden ayrılmıştı. Yani şu anda Beşiktaş'ta da teknik direktör henüz yok.

Süper Lig'in ilk yarısında Oynanan 19 haftada 14 teknik direktör değişikliği yaşanırken Kasımpaşa, 3 teknik direktör değiştirerek bu alanda ilk sırada yer aldı. Süper Lig'in ilk yarısında yaşanan teknik direktör değişiklikleri şu şekilde;