U23 Avrupa Şampiyonası’nda kadın güreşçilerden 3 madalya

Bulgaristan’ın Plovdiv şehrinde devam eden U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadınlar serbest stil müsabakalarında U23 Kadın Milli Takımı, ilk günde 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadınlar serbest stilde ilk gün maçlarında Türkiye 3 madalya kazandı. 55 kg mücadelesinde mindere çıkan Zeynep Yetgil, İsveçli Nova Bergman’ı 3-1 yenerek bronz madalya kazandı. Avrupa üçüncüsü olan Zeynep Yetgil böylece, bu şampiyonada Türkiye’ye madalya kazandıran ilk kadın sporcu oldu.

Aslı Demir, gümüş madalyayı boynuna taktı

68 kg mücadelesinde mindere çıkan milli sporcumuz Aslı Demir, altın madalya için Moldovalı İrina Ringaci ile karşılaştı. Büyükler Dünya şampiyonluğu bulunan Rıngaci’ye sayı ile yenilen milli sporcu, gümüş madalya kazandı. Avrupa ikincisi olan Aslı Demir, kadınlar serbest stilde ülkemize ikinci madalyayı kazandırdı.

Mehtap Gültekin’nden bronz madalya

76 kg mücadelesinde milli sporcu Mehtap Gültekin mindere çıktı. Ev sahibi ülke sporcusu Vanesa Kaloyanova ile karşılaşan Gültekin, mücadeleyi son puan avantajı ile (1-1) kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu ve ülkemize üçüncü madalyayı kazandıran isim oldu.

Yarın 4 kadın sporcu madalya mücadelesi verecek

53 kg Rahime Arı, bronz madalya için Bulgar sporcu Nazife Mustafa Tair ile karşılaşacak.

65 kg Yağmur Çakmak, bronz madalya için Letonyalı Elma Zeidlere ile mindere çıkacak.

72 kg Merve Pul, Macaristan’dan Tuende Elekes ile bronz madalya için karşılaşacak.

57 kg Elvira Kamaloğlu, Macar Tamara Dollak ile karşılaşacak, yenerse altın madalya kazanacak. Kamaloğlu bu maçı kaybederse, Polonya / Bulgar sporcular arasındaki maçın sonucuna göre gümüş veya bronz madalya kazanacak.

Erkekler serbest stil maçları yarın başlıyor

Avrupa Şampiyonası’nda Erkekler Serbest Stil mücadeleleri yarın başlıyor. Millilerimiz sabah seansında 5 sporcu ile eleme maçları için mindere çıkacak. 57 Kg Yusuf Demir İsveç, 65 Kg Hamza Alaca Gürcü, 70 Kg Ömer Faruk Çayır İsrail, 79 Kg Abdülvasi Balta Yunan ve 97 Kg’da da Samet Ocak, Macar sporcuyla karşılaşacak.