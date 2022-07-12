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Ekonomik kriz nedeniyle patlak veren protestoların ardından yarın istifa etmesi beklenen Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın ülkeyi terk ettiği iddia edildi.
U21 Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’na galibiyetle başladı
U21 Kadın Voleybol Milli Takımı, U21 Avrupa Şampiyonası ilk maçında İsrail’i 3-1 mağlup etti.
Spor 12.07.2022, 23:35
U21 Kadın Voleybol Milli Takımı, U21 Avrupa Şampiyonası ilk maçında İsrail’i 3-1 mağlup etti.
İtalya’nın ev sahipliğinde düzenlenen U21 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden U21 Kadın Voleybol Milli Takımı, ilk maçında İsrail’i 24-26, 25-17, 25-11 ve 25-20’lik setlerle 3-1 mağlup etti. Avrupa Şampiyonasına galibiyetle başlayan milliler, ikinci maçında yarın TSİ 21.00’de Polonya ile karşılaşacak.