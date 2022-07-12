banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
AB, 13,8 milyar euroluk Rus varlığını dondurdu
AB, 13,8 milyar euroluk Rus varlığını dondurdu
Fenerbahçe 4.transferini açıkladı!
Fenerbahçe 4.transferini açıkladı!
Sarıgül: Herkes kendi kimliğini, serbestçe ifade etsin!
Sarıgül: Herkes kendi kimliğini, serbestçe ifade etsin!
TBMM Başkanı Şentop’tan korona virüs uyarısı
TBMM Başkanı Şentop’tan korona virüs uyarısı

U21 Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’na galibiyetle başladı

U21 Kadın Voleybol Milli Takımı, U21 Avrupa Şampiyonası ilk maçında İsrail’i 3-1 mağlup etti.

Spor 12.07.2022, 23:35
U21 Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’na galibiyetle başladı

U21 Kadın Voleybol Milli Takımı, U21 Avrupa Şampiyonası ilk maçında İsrail’i 3-1 mağlup etti.

İtalya’nın ev sahipliğinde düzenlenen U21 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden U21 Kadın Voleybol Milli Takımı, ilk maçında İsrail’i 24-26, 25-17, 25-11 ve 25-20’lik setlerle 3-1 mağlup etti. Avrupa Şampiyonasına galibiyetle başlayan milliler, ikinci maçında yarın TSİ 21.00’de Polonya ile karşılaşacak.

Yorumlar (0)
22°
açık