U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme: Türkiye: 0 - Kazakistan: 0
U21 Milli Takımı, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçında Kazakistan ile 0-0 berabere kaldı. Milliler, bu sonuçla Avrupa Şampiyonası’na katılım hakkı elde edemedi.
U21 Milli Takımı, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçında Kazakistan ile 0-0 berabere kaldı. Milliler, bu sonuçla Avrupa Şampiyonası’na katılım hakkı elde edemedi.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Kari A Hovdanum xx, Andrew Christiansen xx, Dan Petur Pauli Hojgaard xx
Türkiye: Emre Bilgin xx, Bünyamin Balcı xx, Furkan Bayır xx, Ahmetcan Kaplan xx, Emre Kaplan x (Ravil Tagir dk. 69 x), Kartal Kayra Yılmaz xx, Emirhan İlkhan xx (Barış Alper Yılmaz dk. 46 xx), Doğuhan Aral Şimşir (Doğucan Haspolat dk. 59 x), Umut Güneş xx (Gökdeniz Bayrakdar dk. 46 xx), Enis Destan x (Bertuğ Özgür Yıldırım dk. 46 x), Ali Akman x
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Kazakistan: Danil Ustimenko xx, Lev Skvortsov xx, Sagi Sovet xx, Adilbek Zhumakhanov xx, Sultan Sagnayev x, Stanislav Basmanov xx (Abylaikhan Nazymkhanov dk. 70 xx), Daniyar Ussenov xx (Andrey Ulshin dk. 80 xx), Ivan Sviridov xx (Askar Satyshev dk. 63 xx), Damir Kassabulat xx, Meirambek Kalmyrza xx, Dinmukhamed Karaman xx (Yerkebulan Seidakhmet dk. 80 ?)
Teknik Direktör: Kairat Nurdauletov
Kırmızı kart: Damir Kassabulat (Kazakistan)
Sarı kartlar: Sultan Sagnayev, Yerkebulan Seidakhmet (Kazakistan), Ali Akman (Türkiye)
Aday kadroda değişiklik
Ümit Milli Takımın 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemelerinde Danimarka ile oynayacağı maçın aday kadrosundan sarı kart cezalısı durumuna düşen Ali Akman, sakatlığı bulunan Kartal Kayra Yılmaz, Oğuz Aydın ve Polat Yaldır çıkarıldı.