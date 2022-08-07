banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Bu kilime paha biçilemiyor
Bu kilime paha biçilemiyor
Japon gelin Türk kültürüne hayran kaldı
Japon gelin Türk kültürüne hayran kaldı
Tarlada 80 kuruşa kadar düştü, tezgahta 4-5 lira
Tarlada 80 kuruşa kadar düştü, tezgahta 4-5 lira
Kuru incir ihracatı 232 milyon dolara ulaştı
Kuru incir ihracatı 232 milyon dolara ulaştı

U20 Milli Takımı çiçeklerle karşılandı

Kolombiya’nın Cali kentinde düzenlenen Dünya U20 Atletizm Şampiyonası’nda mücadele eden ve madalyalar elde eden milli takım yurda döndü.

Spor 07.08.2022, 17:46
U20 Milli Takımı çiçeklerle karşılandı

Kolombiya’nın Cali kentinde düzenlenen Dünya U20 Atletizm Şampiyonası’nda mücadele eden ve madalyalar elde eden milli takım yurda döndü.

Kolombiya’nın Cali kentinde düzenlenen Dünya U20 Atletizm Şampiyonası’nda Türk milli takımı, tarihi sonuçlar alarak şampiyonayı tamamladı. Altı gün süren şampiyonada, iki altın, bir gümüş ve bir bronz madalya kazanan ay-yıldızlı kafile yurda döndü. Havalimanında çiçeklerle karşılanan sporcular, Türk bayrakları açarak objektiflere poz verdi.

Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu