U18 Turkcell Bölgesel Kros Ligi Finali Adana’da yapıldı
U18 Turkcell Bölgesel Kros Ligi Finali, 23 şehirden 166 sporcunun katılımıyla Adana’da düzenlendi.
U18 Turkcell Bölgesel Kros Ligi Finali, 23 şehirden 166 sporcunun katılımıyla Adana’da düzenlendi.
Adana’da U18 Turkcell Bölgesel Kros Ligi Finali düzenlendi. Yüreğir Yaşar Kemal Yürüyüş ve Koşu Yolu’nda 23 şehirden 166 sporcunun katılımıyla gerçekleşen yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupalarının yanında, Atletizm Federasyonu ve Yüreğir Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verildi.
Yarışlar sonunda dereceye giren takım ve sporcular şu şekilde oluştu:
U18 Erkekler
1. Ağrı Gençlik Spor Kulübü - 19 puan
2. Ankara Etimesgut - 21 puan
3. Kütahya Belediyespor Kulübü - 47 puan
U18 Kadınlar
1. Erzurum Karayazı Belediyesi - 11 puan
2. İstanbul BBSK - 16 puan
3. Kayseri Talas Süleymanlı - 33 puan
Erkekler 3.000 mt Ferdi
1. Enbiya Yazıcı - 8.39
2. Mervan Haykır - 8.50
3. Batuhan Eser - 8.51
Kadınlar 2.000 mt Ferd
1. Elanur Çoban - 6.26
2. Dilek Koçak - 6.303. Büşra Güldes - 6.33
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|13
|26
|2. Galatasaray
|12
|23
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Gaziantep FK
|12
|21
|6. Hatayspor
|12
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|12
|19
|9. Göztepe
|13
|18
|10. Kasımpaşa
|13
|18
|11. Trabzonspor
|13
|17
|12. Antalyaspor
|13
|17
|13. Konyaspor
|12
|15
|14. Başakşehir
|12
|15
|15. Rizespor
|12
|15
|16. Sivasspor
|12
|14
|17. Gençlerbirliği
|12
|12
|18. Kayserispor
|12
|10
|19. Ankaragücü
|12
|9
|20. Denizlispor
|12
|9
|21. Erzurumspor
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|15
|29
|2. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|3. Samsunspor
|15
|27
|4. Tuzlaspor
|14
|27
|5. Altınordu
|15
|27
|6. Altay
|14
|26
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Ümraniye
|15
|17
|12. Menemen Belediyespor
|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Tottenham
|14
|25
|6. Southampton
|14
|24
|7. Man City
|13
|23
|8. Chelsea
|13
|22
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|13
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|12
|29
|2. Real Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|26
|4. Villarreal
|14
|25
|5. Barcelona
|13
|21
|6. Granada
|13
|21
|7. Sevilla
|12
|20
|8. Celta de Vigo
|14
|19
|9. Cádiz
|14
|18
|10. Athletic Bilbao
|14
|17
|11. Getafe
|13
|16
|12. Real Betis
|14
|16
|13. Valencia
|14
|15
|14. Eibar
|14
|15
|15. Levante
|13
|14
|16. Elche
|12
|14
|17. Deportivo Alaves
|14
|14
|18. Real Valladolid
|14
|14
|19. Huesca
|14
|11
|20. Osasuna
|13
|11