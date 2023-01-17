U18 Milli takımı Riva’da hazırlıklarına başladı

U18 Milli takımı’nın TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde hazırlık kampı başladı.

U18 Milli takımı İstanbul’da düzenlenen hazırlık kampına TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yaptığı idmanla başladı. U18 Milli Takımı, kamp dönemi boyunca antrenmanların yanı sıra antrenman maçları da oynayacak. Ay-yıldızların hazırlık kampı 25 Ocak 2023 Çarşamba günü sona erecek.

Teknik Direktör Soykan Başar yönetimindeki millilerin hazırlık kampı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Arif Şimşir (Altınordu), Mert Furkan Bayram (Altınordu), Atakan Nuri Ordu (Galatasaray)

Defans: Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Arda Berk Özüarap (Beşiktaş), Baran Karagöz (Bursaspor), Emirhan Başyiğit (DG Sivasspor), Kaan Bengi (FC Bayern München), Ali Turap Bülbül (Galatasaray), Efe Arda Koyuncu (Medipol Başakşehir), Yasin Yağız Dilek (Medipol Başakşehir), Enes Albak (Samsunspor)

Orta Saha: Arda Süne (1.FC Köln), Furkan Yöntem (Altınordu), Mert Ahmet Erkan (BV De Graafschap), Emre Topçu (Drogheda United FC), Emre Uzun (FT Antalyaspor), Emirhan Kayar (Galatasaray), İzzet Furkan Malak (Göztepe), Onur İnan (Medipol Başakşehir), Baran Ali Gezek (Kayserispor)

Forvet: Seçkin Batuhan Fırıncı (Bursaspor), Emirhan Demircan (FC Bayern München), Baran Demiroğlu (Galatasaray), Alihan Gümüş (Sakaryaspor)