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U18 Futbol Milli Takımı, 19. Akdeniz Oyunları’nda yarı finale yükseldi

19. Akdeniz Oyunları’nda U18 Milli Futbol Takımı, grubundaki 3. maçında İtalya ile 0-0 berabere kalarak 4 puana ulaştı ve grubunu 2. sırada tamamlayarak yarı finale yükseldi.

Spor 30.06.2022, 22:11
U18 Futbol Milli Takımı, 19. Akdeniz Oyunları’nda yarı finale yükseldi

19. Akdeniz Oyunları’nda U18 Milli Futbol Takımı, grubundaki 3. maçında İtalya ile 0-0 berabere kalarak 4 puana ulaştı ve grubunu 2. sırada tamamlayarak yarı finale yükseldi.

U18 Milli Takımı, Cezayir’de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları B Grubu son maçında İtalya ile 0-0 berabere kaldı. Milliler, grubunu dört puanla ikinci sırada tamamladı. Grubun diğer maçında Yunanistan, Portekiz’i 2-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından ay-yıldızlılar, 19. Akdeniz Oyunları’nda yarı finale yükseldi.

Millilerin yarı finaldeki rakibi bu akşam oynanacak maçlar sonucunda A Grubunu birinci sırada tamamlayan takım olacak. U18 Milli Takımın yarı final maçı 2 Temmuz Cumartesi günü TSİ 19.30’da Mers El Hadjadj Stadium’da oynanacak.

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