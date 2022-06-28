banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
CHP’li belediyede vatandaşların su tepkisi
CHP’li belediyede vatandaşların su tepkisi
Şampiyonlara coşkulu karşılama
Şampiyonlara coşkulu karşılama
Gurbetçiler Türkiye’ye akın ediyor
Gurbetçiler Türkiye’ye akın ediyor
Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecekler
Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecekler

U18 Erkek Milli Takımı, Balkan Şampiyonası’na galibiyetle başladı

U18 Erkek Voleybol Milli Takımı, Balkan Şampiyonası’nda Romanya’yı 3-1 mağlup etti.

Spor 28.06.2022, 20:14
U18 Erkek Milli Takımı, Balkan Şampiyonası’na galibiyetle başladı

U18 Erkek Voleybol Milli Takımı, Balkan Şampiyonası’nda Romanya’yı 3-1 mağlup etti.

Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenen U18 Balkan Şampiyonası’ndaki ilk maçında Romanya’yı 27-25, 25-20, 19-25 ve 25-12’lik setlerle 3-1 mağlup eden U18 Erkek Voleybol Milli Takımı, turnuvaya galibiyetle başladı.

Ay-yıldızlılar, Balkan Şampiyonası’ndaki ikinci maçında yarın TSİ 16.00’da Bosna Hersek ile karşılaşacak.

Yorumlar (0)
26°
parçalı bulutlu