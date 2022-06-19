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U17 Serbest Erkek Milli Takımı Avrupa ikincisi

Romanya’nın Bükreş kentinde düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası’nda Serbest Erkek Milli Güreş Takımı şampiyonayı 2 Altın, 1 gümüş, 2 bronz toplamda 5 madalya alarak 136 puan ile ikinci sırada tamamladı.

Spor 19.06.2022, 22:36
U17 Serbest Erkek Milli Takımı Avrupa ikincisi

Romanya’nın Bükreş kentinde düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası’nda Serbest Erkek Milli Güreş Takımı şampiyonayı 2 Altın, 1 gümüş, 2 bronz toplamda 5 madalya alarak 136 puan ile ikinci sırada tamamladı.

Serbest Erkek Milli Takımı’nda 60 kg’da Abdullah Toprak altın, 92 kg’da İbrahim Benekli altın, 110 kg’da Taha Yakup Temel gümüş, 51 kg’da Mustafa Kaburga bronz, 65 kg’da Fatih Acar bronz madalya kazandı.

U17 Avrupa Şampiyonası’nda dereceye giren milli sporcular şöyle:

Kadın Milli Takım

57 kg - Tuba Demir - Altın Madalya

40 kg - Yağmur Karabacak - Gümüş Madalya

53 kg - Sevim Akbaş - Gümüş Madalya

61 kg - İlayda Cin - Gümüş Madalya

65 kg - Duyge Gen - Gümüş Madalya

69 kg - Ayşe Erkan - Gümüş Madalya

49 kg - Şevval Çayır - Bronz Madalya

Grekoromen Milli Takım

71 kg - İbrahim Özdemir - Altın Madalya

110 kg - Cemal Yusuf Bakır - Gümüş Madalya

55 kg - Halil Çınar - Bronz Madalya

Serbest Milli Takım

60 kg - Abdullah Toprak - Altın Madalya

92 kg - İbrahim Benekli - Altın Madalya

110 kg - Taha Yakup Temel - Gümüş Madalya

51 kg - Mustafa Kaburga - Bronz Madalya

65 kg - Fatih Acar - Bronz Madalya

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