U17 Erkek Voleybol Takımı Ankara’da kampa girdi

17 Yaş Altı Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV U17 Avrupa Şampiyonası 2. Raunt Elemeleri’ndeki karşılaşmalar için Ankara’da kampa girdi.

6-9 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlenecek 2021 CEV U17 Avrupa Şampiyonası 2. Raunt Elemeleri’nde mücadele edecek olan 17 Yaş Altı Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarına Ankara’da başladı. Milliler, Başantrenör Ahmet Karakurt yönetimindeki çalışmalarını 16 kişilik kadroyla sürdürüyor. Hazırlık kampı 5 Mayıs’ta sona erecek.

Avrupa Şampiyonası 2. Raunt Elemeleri’ni ilk sırada tamamlayan ülkeler, 2021 CEV U17 Erkekler Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı elde edecek. 2021 CEV U17 Erkekler Avrupa Şampiyonası, 10-18 Temmuz 2021 tarihleri arasında Arnavutluk’un başkenti Tiran’da yapılacak.

Millilerin kamp kadrosu ve teknik ekibi şu isimlerden oluşuyor:

Oyuncular

Ünal Ergün - Ziraat Bankası

Özgür Benzer - İstanbul BBSK

Arda Yalın Uçar - TVF Spor Lisesi

Emirhan Özkan - İstanbul BBSK

Taha Berat Massa - TVF Spor Lisesi

Muharrem Kurtuluş - TVF Spor Lisesi

Yiğit Hamza Aslan - Halkbank

Furkan Eray Kaya - İstanbul BBSK

Doğan Karakoç - Spor Toto

Batu Ercan Akbaba - İstanbul BBSK

Selim Yıldız - Pr. Dr. Gazi Yaşargil O.O.

Mert Cuci - TVF Spor Lisesi

Mehmet Buğra Taşören - Spor Toto

Berat batı Mergen - Halkbank

Mehmet Emin Kepenek - Halkbank

Tuğrul Mansur Düzceler - TVF Spor Lisesi

Teknik ekip

Aziz Azad Dural - Takım Menajeri

Ali Kazım Hidayetoğlu - Erkek Altyapı Milli Takımlar Koordinatörü

Ahmet Karakurt - Başantrenör

Ahmet Uğur Solmaz - Yardımcı Antrenör

Halil İbrahim Döner - Yardımcı Antrenör/Alan Antrenörü

Kerem Taha Solmaz - İstatistik Antrenörü

Bilal Aslan - Fizyoterapist

Hamza Güçlü - Malzemeci