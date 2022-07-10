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U17 Balkan Şampiyonası: Türkiye: 3 - Romanya: 0
17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Sırbistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen U17 Balkan Şampiyonası’nda Romanya’yı 3-0 (25-23, 25-14, 25-19) mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
Spor 10.07.2022, 21:14
17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Sırbistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen U17 Balkan Şampiyonası’nda Romanya’yı 3-0 (25-23, 25-14, 25-19) mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
Salon: Vranje
Hakemler: Vladimir Stankovic (Sırbistan) - Vladimir Jovic (Sırbistan)
Türkiye: Defne Devrim, Defne Kandemir, Ece Şenyapıcı, Eylül, Ceylin, Begüm, Elif Nur (L), Ece Esepasa (L) (Olcay, Defne Başyolcu, Eslem, Simge)
Romanya: Stroe, Gheti, Mateiu, Parv, Guceano, Cocan, Cristea (L), Vizitiu (L) (Radu, Alupei, Buran)
Setler: 25-23, 25-14, 25-19
Süre: 1 saat 13 dk. (27, 21, 25)