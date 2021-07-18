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U16 Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa dördüncüsü

Macaristan ve Slovakya’nın ev sahipliğinde düzenlenen U16 Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda üçüncülük maçında U16 Kız Milli Takımı, Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. U19 Kızlar Balkan Şampiyonası’nda gümüş madalyanın sahibi olan milliler, üçüncülük maçında rakibi Bulgaristan’a 3-2 mağlup oldu ve turnuvayı dördüncü olarak tamamladı.

Spor 18.07.2021, 21:03
U16 Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa dördüncüsü
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Macaristan ve Slovakya’nın ev sahipliğinde düzenlenen U16 Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda üçüncülük maçında U16 Kız Milli Takımı, Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. U19 Kızlar Balkan Şampiyonası’nda gümüş madalyanın sahibi olan milliler, üçüncülük maçında rakibi Bulgaristan’a 3-2 mağlup oldu ve turnuvayı dördüncü olarak tamamladı.

Salon: Continental Arena

Hakemler: Jana Niklova (Slovakya), Bojan Bardic (Hırvatistan)

Bulgaristan: Guncheva, Borisova, Nikolova, Dudova, Milicevic, Kolarova, Dokova (L) (Anastasova, Mlyakova)

Türkiye: Eslem, Bianka İlayda, Defne Başyolcu, Liza, Begüm, Defne Devrim, Defne Kandemir (L) (Talya, Eylül, Nisan)

Setler: 21-25, 20-25, 25-10, 25-20, 15-6

Süre: 1 saat 49 dakika (24 26 20 26 13)
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