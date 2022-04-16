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U16 Kız Milli Takımı, Malta’yı 2-0 yendi
U16 Kız Milli Takımı, Malta’da düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası’ndaki ikinci maçında Malta’yı 2-0 mağlup etti.
Spor 16.04.2022, 23:44
U16 Kız Milli Takımı, Malta’da düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası’ndaki ikinci maçında Malta’yı 2-0 mağlup etti.
UEFA Gelişim Turnuvası’nda Malta ile karşılaşan U16 Kız Milli Takımı, rakibini 2-0 yendi. Mücadelede millileri galibiyete taşıyan golleri 71. dakikada Tuana Demirbaş ve 84. dakikada Zeynep Bilir attı. Türkiye, turnuvadaki üçüncü maçında 19 Nisan’da Lübnan ile karşılaşacak.