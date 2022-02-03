U-22 Erkekler Boks Milli Takımı’nın hedefi Avrupa’da madalyaları toplamak

Çankırı’da çalışmalarını sürdüren U-22 Erkekler Boks Milli Takımı, Hırvatistan’da gerçekleşecek Avrupa Boks Şampiyonası’nda madalyaları toplamayı hedefliyor.

U-22 Erkekler Boks Milli Takımı, 30 sporcuyla Hırvatistan’da gerçekleşecek Avrupa Boks Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor. 14 Şubat tarihine kadar Çankırı’daki kamp çalışmalarına devam edecek olan milli boksörler, güç ve kondisyon antrenmanları yapıyor. U-22 Erkekler Boks Milli Takımı, Çankırı’daki kampın ardından Kastamonu’da çalışmalarına devam edecek.

“Şampiyonadaki hedef, madalyaları toplayabilmek”

Çalışmalarla ilgili bilgi veren U-22 Erkekler Boks Milli Takımlar Başantrenörü Yergali Bekmurzayev, sporcuların kararlı bir şekilde şampiyonaya hazırlandığını ifade etti. Amaçlarının şampiyonadaki tüm madalyaları toplamak olduğunu ifade eden Bekmurzayev, "Burada güç antrenmanı yapıyoruz. İkinci antrenman teknik taktiğe girecek. Şu an dayanıklılık ve kuvvet antrenmanı yapıyoruz. 30 sporcu ile buradayız. Mart ayında Avrupa şampiyonası var. Şampiyonadaki hedef, madalyaları toplayabilmek. Aralık ayında büyükler Türkiye şampiyonası oldu. Bu kadroda bulunanların yarısı o şampiyonada şampiyon oldu. Kadromuz sağlam" dedi.