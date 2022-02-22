Tyler Boyd: “Zor konumda bulunan iki takımın mücadelesi olacak”

Çaykur Rizespor’un tecrübeli kanat oyuncusu Tyler Boyd, Galatasaray maçı öncesi yaptığı açıklamada “Zor konumda bulunan iki takımın mücadelesi olacak” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesislerinde sürdürdü. Antrenmandan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çaykur Rizespor’un tecrübeli kanat oyuncusu Tyler Boyd, Galatasaray maçından güzel bir skor ile ayrılacaklarına inandığını dile getirerek “Ligin ilk yarısında oynadığımız maçta çok çetin bir mücadele olmuştu. Biz yenebilirdik onlar yendi. Şu anda onların bulunduğu konum da bizim konumumuz da zor bir durum. İki tane zor konumda bulunan takımın mücadelesi olacak. Ben takımımıza güveniyorum. İyi bir skor ile ayrılabiliriz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Lig’deki kötü gidişatlarının son bulacağının altını çizen Boyd “Şu anda çok iyi bir takımımız var. Devre arası yönetimimiz çok iyi transferler yaptı. Şu anda taze bir enerjiye sahip olduğumuzu düşünüyorum. Önümüzde ki haftalarda bu taze enerji skorlara da yansıyacak ve bulunduğumuz durumdan hızla uzaklaşacağız” dedi.

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun istifasının ardından boş kalan Teknik Direktörlük koltuğuna getirilen Bülent Korkmaz’ın takıma olumlu bir enerji getirdiğini sözlerine ekleyen Boyd, “Dün hocamız ilk idmanını yaptı. Ben olumlu bir enerji getirdiğini görüyorum. Umarım bu enerji ilerde de devam eder ve takımı bulunduğumuz konumdan kurtarırız” şeklinde konuştu.

Uzun süredir ilk 11’e giremeyen Boyd, her zaman hazır olduğunu dile getirerek “Antrenmanlarda da en çok çalışan oyuncu benimdir. Bireysel olarak da çalışmalarım var. Ben bir görev verildiğinde daima hazır olmaya çalışırım. Şu anda da öyle hazırım. Ne zaman ki bana görev verilir, elimden geleni yaparım” ifadelerini kullandı.