Twitter’daki Türklerin %61’i kendini Dünya Kupası izleyicisi olarak tanımlıyor

Twitter, Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali'nde, Twitter'daki futbol topluluğu hakkında heyecan verici yeni araştırmaları paylaşan “#PowerPlay: Taraftarların Oluşturduğu Futbol Dünyaları” adlı bir panele ev sahipliği yaptı. Twitter, bu panelde Twitter’daki futbol ortamı hakkında dikkat çekici bulgular paylaştı. Twitter'ın yeni yayınlanan araştırması, 2022 Dünya Kupası öncesi de Twitter’ın gücünden yararlanmayı planlayan markalar için de yeni ve faydalı bilgiler sunuyor.

Araştırmada öne çıkan bazı bilgiler şöyle:

• Küresel olarak, Twitter kullanıcılarının %75'i kendisini Dünya Kupası taraftarı olarak tanımlarken, Twitter kullanmayanların ise %49'u bu şekilde tanımlıyor.

• İnsanlar aksiyona yakın olmak için Twitter'ı seçiyorlar. Twitter kullanıcılarının %62'si spor karşılaşmalarının önemli anlarını çekici buluyor ve Twitter'daki Dünya Kupası taraftarlarının %64'ü, Twitter'da başka hiçbir platformda bulunmayan içeriği bulabileceklerini söylüyor.

• Twitter'daki Dünya Kupası taraftarlarının markalarla ve özellikle şu diğer konuşma konu başlıklarıyla bağlantı kurma ve onlarla etkileşim kurma olasılığı daha yüksek:

%73,9 Turizm

%73,2 Ayakkabı

%68 Giyim

%67.7 Oyun

%66,9 Giyilebilir Teknoloji

• Twitter'daki Dünya Kupası taraftarlarının sadece %5'inden azı, bir markanın FIFA Dünya Kupası ile ilişkilendirilmesini olumsuz buluyor.

Twitter’da Türklerin %82’sini kendini futbol taraftarı olarak tanımlıyor

Türkiye'de de stadyumun uğultusu Twitter’da yükseliyor. Türkiye’de Twitter’da 2021'de futbol hakkında 5,2 milyon Tweet atıldı, bu 2020'ye göre %39 artış demekti. Twitter'daki Türklerin %82'si kendini futbol taraftarı olarak ifade ediyor ve %61'i ise Dünya Kupası taraftarı ve izleyicisi olarak görüyor. Ve Türkiye’de de futbol tutkunları Dünya Kupası’nın heyecanını şimdiden yaşamaya başladılar, favori oyuncuları ve ikonik anlar için sabırsızlanıyorlar.

Türkiye’de Twitter’daki spor içeriğine talep yüksek

Twitter'daki insanların %92'sinin spor etkinliklerinden daha fazlasını görmek istediği Türkiye'de spor içeriğine yüksek bir talep var. Twitter'daki Türklerin %74'ü markaların kültür ve trendlerle daha bağlantılı olduğunu görmek isterken, markaların olup bitenlerin bir parçası olma ve tüketicilerle anlamlı bir şekilde bağlantı kurma fırsatı var.

Twitter Global Satış İş Ortakları Direktörü Catherine Kehoe, şunları söylüyor: "Twitter, dünyanın dört bir yanındaki futbol taraftarlarının gerçek zamanlı olarak bağlantı kurabileceği ve en önemli anlardan haberdar olabileceği sanal bir stadyumdur. Ve bu özellikle Dünya Kupası sırasında geçerlidir. Twitter, futbolun birebir yaşandığı yerdir ve Dünya Kupası tartışmalarının ön saflarında yer almak isteyen markalar, etkileşimli ve etkili izleyicileriyle bağlantı kurmak için platformu kullanmalı."