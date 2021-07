Twitter’da Euro 2020 tweetlerine Morata, Chiellini, İngiltere ve penaltılar damgasını vurdu

En çok İtalyan oyuncular konuşuldu

Twitter oynanan yarı final maçlarında globalde ve Türkiye’de Twitter üstünden nelerin en çok konuşulduğuna dair verileri açıkladı. Twitter tarafından açıklanan rakamlara göre, yarı finalin ilk maçı olan İtalya-İspanya maçında, Twitter’da Türkiye’de İspanya hakkında daha çok tweet atılırken, İtalyan oyuncular ise Twitter’da daha çok üstüne konuşulan oyuncular oldu. Bu maçta İtalya’nın yıldız oyuncuları Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini ve Gianluigi Donnarumma en ilgi çeken ve üstüne konuşulan oyuncular oldu.

Kaçan penaltı Twitter’ı sarstı

İspanyol oyuncular arasında ise forvet oyuncusu Alvaro Morata en çok üstünde konuşulan isim oldu. Oyuncunun kaçırdığı penaltıya dair tweet ise en çok etkileşim alan tweet oldu.

https://twitter.com/demarkesports/status/1412527306397163527

Bu maça dair globaldeki rakamlara baktığımızda ise yine en çok konuşulan oyuncu İtalya’dandı. Chiellini, hakkında en çok tweet atılan oyuncu olurken, Morata da yine özellikle de penaltı pozisyonuyla Twitter’da gündemi sarstı.

Yarı finalin nefes kesen diğer maçı ise İngiltere-Danimarka maçı oldu. Maça yine bir penaltı pozisyonu damga vururken, İngiltere tarihinde ilk kez bir Avrupa Futbol Şampiyonası’nda finale yükselerek tarihi bir başarıya imza attı.

Bu maçta, Türkiye’de İngiltere’ya dair tweetler Danimarka için atılan tweetlerin neredeyse iki katı oldu. En çok üstüne konuşulan ve tweet atılan oyuncu İngiliz yıldız Bukayo Saka olurken, Danimarka’nın kalecisi Kasper Schmeichel de özellikle de yaptığı kurtarışlarla Twitter’da gündemdeydi. Twitter’da diğer bir yıldız ise golüyle finali getiren Harry Kane oldu. Uzun süre Arsenal’da oynayan Mesut Özil’in tweeti de Türkiye’de en çok etkileşim alan tweet oldu

Congrats to England ???????? Happy for my British friends ????⚽ Nevertheless amazing fight from Denmark during the whole tournament ???????????????? A very doubtful penalty!? ???? #ENGDEN #Euro2020