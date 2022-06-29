Twente Üniversitesi Avrupa LoL şampiyonu oldu

Avrupa Leauge of Legends şampiyonluğunu Hollanda’dan Twente Üniversitesi kazandı.

E-spor ligi Amazon UEMasters’ın kazananı belli oldu. Hollanda’dan Twente Üniversitesi takımı Esports Team Twente, büyük finalde 3-2’lik skorla galip geldi ve Avrupa Leauge of Legends şampiyonluğunu kazandı.

Üniversite ekosistemi içinde en yüksek seviyedeki e-spor ligi olarak kabul edilen Amazon UEMasters’ın bu yılki etkinliğinde Türkiye’den Erciyes Üniversitesi de Yenilmezler ERU takımıyla yer aldı. Yenilmezler ERU’nun oyuncularından ’Berkus’, diğer takımların bu kadar iyi olmasını beklemediklerini söyleyerek, “Kupayı kazanmak için daha çok çalışmalıyız. Bu sefer üçüncü olduk, ama gelecek sefer telafi edeceğiz” dedi.