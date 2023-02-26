TVF ve FIPAV hakem seminerlerinin ilki Roma’da gerçekleştirildi

Türkiye ile İtalya Voleybol Federasyonları arasındaki anlaşma ile ilk kez ortaklaşa olarak hayata geçirilen hakem semineri, 25-26 Şubat tarihlerinde İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleştirildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu ve İtalya Voleybol Federasyonu (FIPAV) arasında geçtiğimiz yıl aralık ayında Antalya’da imzalanan altyapı, antrenör ve hakem eğitimi konularında iş birliği anlaşması sonrası her iki ülkenin hakemleri arasındaki ilk resmi etkinlik yapıldı. Bu etkinlikte TVF Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu Başkanı ve ayı zamanda CEV Hakem Komisyonu Üyesi Aziz Yener ile Uluslararası Voleybol Hakemi Erdal Akıncı, FIPAV’ın davetlisi olarak Roma’ya gitti.

Aziz Yener ve Erdal Akıncı, Sir Safety Susa Perugia, Gas Sales Bluenergy Piacenza, Itas Trentino ve Allianz Milano takımları arasında Roma’da oynanacak Del Monte Coppa Italia 2023-Final Etabı karşılaşmaları öncesinde İtalya Merkez Hakem Kurulu Başkanı Daniele Rapisarda ve İtalya Kupası Final Etabı hakemleri ile ilk kez düzenlenen ortak seminerde yer aldı.

Ortak seminer öncesi Yener ve Akıncı’yla görüşen FIVB Hakem Kurulu’nun İtalyan üyesi Francesco Dalo, İtalya Voleybol Federasyonu Başkanı Giuseppe Manfredi ve İtalya voleybol camiasının Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi sebebiyle duydukları üzüntüyü dile getirerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Aziz Yener de Francesco’ya geçmiş olsun dilekleri için teşekkür ederek, Türk ve İtalyan federasyonlarının ikili ilişkilerinin geliştirilmesi için ortak hareket etmenin öneminden bahsetti ve TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın da özellikle hakem eğitimlerine büyük önem verdiğini söyledi.

İki ülke federasyonları arasındaki ortak uygulamanın ikincisi AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu Kadınlar Final Etabında gerçekleştirilecek.