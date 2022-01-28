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Tuzlaspor’da hedef net olarak play-off

Çalışmalarını Kocaeli’de sürdüren Tuzlaspor’da futbolculardan Tayfun Aydoğan ve Vaeceslav Posmac, takımdaki havanın çok olumlu olduğunu söylerken, hedeflerinin play-off olduğunu vurguladı.

Spor 28.01.2022, 09:52
Tuzlaspor’da hedef net olarak play-off

Çalışmalarını Kocaeli’de sürdüren Tuzlaspor’da futbolculardan Tayfun Aydoğan ve Vaeceslav Posmac, takımdaki havanın çok olumlu olduğunu söylerken, hedeflerinin play-off olduğunu vurguladı.

Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Kocaeli Edis Spor Kompleksi’nde sürdüren Tuzlaspor’da camia tam anlamıyla play-off hedefine kilitlendi. Ligde oynanan son maçta Altınordu karşısında 1-0 geriden gelerek kazanan mavi-beyazlılarda oynanan oyun camiaya umut verdi. Ligin kalanı için daha da iyi bir ivme yakalanacağını söyleyen futbolcular, bütün odaklarının ilk 6’ya girmek olduğunu belirtti. İstanbul temsilcisinde Tayfun Aydoğan ve Veaceslav Posmac, İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu.

Tayfun Aydoğan: "Çok kaliteli ve etkili bir takımımız var"

İkinci devre hedeflerinin daha yüksek olduğunu söyleyen Tayfun Aydoğan, "Takımda iyi bir arkadaşlığımız var. Yoğun bir tempoda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Son maçımızda da galip geldik. Bunu devam ettirmek istiyorduk fakat bir sonraki maçımız hava şartlarından dolayı iptal edildi. Gerçekten iyi bir ekip olduk, önemli isimler gelmeye devam ediyor. İkinci devre hedeflerimiz daha yüksek. Play-off’lara kendimizi atmak için uğraşacağız. Bunu başaracağımıza inanıyorum çünkü gerçekten çok kaliteli ve etkili bir takımımız var. İkinci devreyi play-off’larda bitireceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Altınordu maçı bizim için çok iyi oldu"

Altınordu maçında iyi bir geri dönüş yaptıklarını ve devam eden süreçte daha da iyisini yapabileceklerine inandıklarını belirten Aydoğan, "Kötü bir gidişatımız vardı ve bunu hep birlikte toparlamaya çalıştık. Son oynadığımız Altınordu maçı da bizim için çok iyi oldu. 1-0 mağlup durumdayken maçı 2-1’e çevirerek güzel bir dönüş yaptık. Önümüzdeki Balıkesirspor maçına iyi bir şekilde hazırlanacağız. Ciddiye almamız gereken ve ciddiye aldığımız bir takım. Takımımızı play-off’lara taşıyabilmemiz için mutlaka 3 puan almak zorundayız. Her zaman nasıl hazırlanıyorsak bu maça da öyle hazırlanacağız" dedi.

Pesmac: "İyi takımız, play-off oynamamız lazım"

Takım içerisindeki atmosferin son derece pozitif olduğunu söyleyen Moldovalı stoper Vaeceslav Pesmac ise, "Kimsede bir sakatlık yok. Antrenman yaptığımız saha çok iyi. İyi antrenman yapıyoruz. Hazırlık maçımız ve sonrasında Balıkesirspor maçımız var. İnşallah Balıkesirspor’u yenerek 3 puan alırız. Umarım play-off’a çıkabiliriz, play-off oynamamız lazım. İyi takımımız ve hocamızla inşallah çıkacağız" ifadelerini kullandı.

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