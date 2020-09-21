Tuzlaspor, Louis Limoges’u İstanbul’a getiriyor
TFF 1. LİG'DE MÜCADELE EDEN VE TRANSFER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN TUZLASPOR, FRANSIZ EKİPLERİNDEN CASTELNAU FORMASI GİYEN LOUİS LİMOGES'LA PRENSİP ANLAŞMASINA VARDI.
TFF 1. Lig’de mücadele eden ve transfer çalışmalarını sürdüren Tuzlaspor, Fransız ekiplerinden Castelnau forması giyen Louis Limoges’la prensip anlaşmasına vardı. Genç oyuncu yarın Türkiye’ye gelecek.
TFF 1. Lig’e yükselen ve ilk maçında Akhisarspor ile berabere kalıp ardından Balıkesirspor’u 1-0 mağlup eden Tuzlaspor, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Erdem Özgenç, Özgür Can Özcan, Ferhat Öztorun gibi tecrübeli isimleri kadrosuna katan İstanbul temsilcisi, Fransa’nın Castelnau ekibinden genç oyuncu Louis Limoges ile prensip anlaşmasına vardı. Nantes altyapısında yetişen 19 yaşındaki futbolcu, orta sahada forma giyiyor. Yarın İstanbul’a geleceği öğrenilen Limoges’un, son görüşmelerin tamamlanmasının ardından Tuzlaspor’la sözleşme imzalaması bekleniyor.
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