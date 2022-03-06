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Tuzlaspor - İstanbulspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında Tuzlaspor, İstanbulspor’a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor 06.03.2022, 19:12
Tuzlaspor - İstanbulspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında Tuzlaspor, İstanbulspor’a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında Tuzlaspor, Kocaeli Stadı’nda İstanbulspor’u ağırladı. İstanbulspor’un ilk yarı attığı gollerle 2-0 galibiyet elde ettiği maçın ardından teknik adamlar basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan, “İstanbulspor’u hafta arasında analiz ettik. Amacımız önde baskı yaparak onların baskı kurmasını engellemekti. Gole kadar bunu sağladık. Golden sonra oyun içinde dengemizi kaybettik. İstanbulspor’u tebrik ediyoruz. Saha ve seyircinin ne kadar etkili olduğunu herkes biliyor. Eksikleri ön plana çıkarak değil de oyuncularımızı oyunda nasıl güçlü tutarız diye çaba harcıyoruz. Saha ve tesis eksikliğini hiç dert etmeden 105-68 olan her yerde oynamak üzerine takım oluşturmak istedik. Tabii ki bunun avantaj ve dezavantajları var. Mükemmel bir sahada oynadık ve basit pas hataları yaptık. İyi kontrol sizi iyi bir yere götürür. Fakat böyle bir sahada antrenman yapamıyoruz. Kendi oyunumuzun, plan ve organizasyonlarımızın üzerine gidersek daha iyi olur. İnşallah en kısa sürede stadımıza, tesisimize kavuşuruz. Başiskele tarafında tesis kiraladık. Her gün gelip gidiyoruz" dedi.

“Önemli olan hatalardan ders almaktır”

’Gol oyunun motivasyonudur’ diyen Fidan, "Ezeh’in vuruşu gol olsaydı motivasyon üst düzeye çıkacaktı. Golün büyüsü vardır. Golü yedikten sonra da karşı takım ikinci golü buldu. Golü bulamayınca, süre azalınca mesafeler açılıyor, disiplinden kopuyorsunuz. Gol olsaydı farklı olabilirdi. Maç kaybetmeyi kabullenebiliyorum ama oyuncu kaybetmeyi kabul etmiyorum. Oyunun getirdiği skorla beraber yapmamız gereken hamleler oldu. Maçta bir takım hatalar olabilir. Ama en az gol yiyen takımlardan biriyiz. Bugün bireysel hata üst üste geldi. Oyuncumuzun hatalarını kabul ediyoruz. Geldi özrünü de diledi. Futbolda bunlar var. Önemli olan bu haftalardan ders alıp devam etmek. Bizim sorunumuz ön taraftaydı. Bugün burayı geçebilseydik; kalan 10 maçtaki hedefimiz yukarı tutunmaktı. Ama şimdi arkadan gelen takımlardan uzaklaşmak istiyoruz. Ligin boyu kısaldıkça, ikinci yarının başından itibaren takımların vitesleri yükseldi. Top oynamaktan çok mücadele ortaya çıkıyor. Bütün takımlarda müthiş yükselme var. Sonuna kadar bu lig devam edecek. Kalan maçların yüzde 50’sini kazanan ligde kalır” diye konuştu.

Mehmet Hüseyin Dalgıç: “Erken gol bularak rahatladık”

Play-Off iddiasını sürdüren İstanbulspor Teknik Direktörü Mehmet Hüseyin Dalgıç ise, “Bugün Tuzlaspor ile oynadığımız maçın neticesinde galip geldik. Tuzlaspor bu ligin ciddi takımlarından birisi. Güçlü oyun formasyonları var. Puantajdaki sıraları önemli değil. Kaliteli oyuncuları var. Bunu bildiğimiz için hafta içi ona göre çalıştık, çok iyi analiz ettik. Neticesinde oyunun başında golü bularak rahatladık. Buna ihtiyacımız vardı. Çünkü son haftalarda üzerimizde baskı vardı. Bu baskıyı oyuncularımız üzerinden atınca oyuncularımız rahat galibiyete ulaştı. 60’dan sonra istediğimiz oyunu sahaya yansıttık ve maçı bu şekilde bitirmeyi bildik. Direkten dönen, kaçırdığımız pozisyonlar da vardı. Oyunu önde götürdük. Tuzlaspor’a bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

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