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Tuzlaspor, Bünyamin Yürür’ü transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Amed FK ile sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Bünyamin Yürür’ü transfer etti.

Spor 22.06.2022, 18:34
Tuzlaspor, Bünyamin Yürür’ü transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Amed FK ile sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Bünyamin Yürür’ü transfer etti.

Tuzlaspor, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla birçok kulübün dikkatini çeken 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Bünyamin Yürür’ü kadrosuna kattı. Düzenlenen imza töreninde Yürür kendini Tuzlasporlu yapan sözleşmeye imza attı.

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