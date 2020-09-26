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Tuzla’da sosyal mesafeli bisiklet ve yürüyüş etkinliği

TUZLA’DA SOSYAL MESAFELİ BİSİKLET VE YÜRÜYÜŞ ETKİNLİĞİ

Spor 26.09.2020, 10:37
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Tuzla’da sosyal mesafeli bisiklet ve yürüyüş etkinliği

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen sosyal mesafeli bisiklet ve yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi. Korona virüs önlemlerinin ön planda tutulduğu etkinlik drone ile havadan görüntülendi.

Dünya’da her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan ve sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almayı teşvik eden Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Tuzla Belediyesi tarafından ’Bisiklet ve Koşu Etkinliği’ gerçekleştirildi. Tuzla Kaymakamı Ali Akçan’ın katılım sağladığı organizasyon, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.

’Sağlık için harekete geçeli’ sloganıyla düzenlenen etkinlikte maske ve sosyal mesafe kurallarına uyuldu. Etkinlik boyunca vatandaşların bir kısmı bisiklet sürmeyi tercih ederken, bir kısmı ise koşu yaparak organizasyondaki yerini aldı. Tuzlalı vatandaşlar sahil boyunca deniz havası eşliğinde etkinliğin tadını çıkarırken renkli görüntüler oluştu. Sosyal mesafeli etkinlik drone ile havadan görüntülendi.

Nerede hareket, orada bereket

Avrupa Hareketlilik haftası kapsamında düzenlenen programa katılan Tuzla Kaymakamı Ali Akça, “Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlediğimiz etkinlik kapsamında vatandaşlarımızla bir araya geldik. Hareket kazançtır, kazanmak istiyorsanız hareket etmek mecburiyetindesiniz. Hareket aynı zamanda mutluluk yönünden de kazancı beraberinde getirir. Hareket, mutluluk hormonu dediğimiz endorfin hormonunu salgılatır. Bu yüzden de önemlidir. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde de hareketin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu etkinliğin vatandaşlarımızın sağlığına da katkı sağlandığını düşünüyorum” diye konuştu.

Hayatın içerisinde herkes hareket etmeli

Etkinliğe katılan Ayşegül Eygi, “Ben günlük yaşantımda da hareket eden bir insanım. Hareketi seviyorum ve herkese tavsiye ediyorum. Avrupa Hareketlilik haftasında özellikle araçlarınıza binmeden, sıfır emisyon bisikletinizle bisiklet sürebilirsiniz, yürüyebilirsiniz, koşabilirsiniz. Herkese hareket edin diyorum. Bunu sadece Avrupa hareketlilik haftasında değil, her zaman hayatınıza yayın diyorum. Hareketli yaşam, sağlıklı yaşam demek. Tuzla Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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