Tuskih Open’da genç taekwondoculardan 24 madalya

8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nın (Turkish Open 2021), beşinci gününde gençler kategorisinde Türk sporcular 5’i altın 24 madalya kazandı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen ve tüm kategorilerde 46 ülkeden 1590 sporcunun mücadele ettiği Turkish Open 2021’de beşinci gün gençler kategorisinde 7 sıklette müsabakalar yapıldı. Türk sporcular, beşinci günü 5 altın, 6 gümüş ve 13 bronz madalya ile tamamladı.

Erkekler 48 kiloda Furkan Aydın, 73 kiloda Yiğithan Kılıç, +78 kiloda Ali Osman Üstün, kızlar 46 kiloda Selen Gündüz ile 49 kiloda Aleyna Şenyurt altın madalya kazanan isimler oldu.

Turnuvada yarın gençler kategorisinde son gün müsabakaları yapılacak.