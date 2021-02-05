Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde şehit aileleri tarafından kurulan ve kısa sürede büyük başarılar elde eden Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı gözünü Efeler Ligi’ne dikti.

Bölgedeki 12 takımla mücadele eden TÜRŞAD, ilk iki maçını kaybetmesine rağmen son 7 maçında kayıp yaşamadı. Sporcular hazırlıklarını aralıksız sürdürürken, bu hafta oynanacak olan Şanlıurfa maçını da kazanacaklarına inançlarının tam olduklarını belirttiler. Adilcevaz ilçesindeki spor salonunda yeni transferleri ile birlikte çalışmalarını sürdüren voleybol ekibi, Şanlıurfa’da yapılacak müsabaka için çalışıyor. 8’nci maçlarında da galip gelerek, seriyi sürdürmek istediklerini belirten Antrenör Serkan Oğuz ve voleybolcular, takımın sadece Adilcevaz ilçesinin takımı olmadığını, Bitlis’in de sahip çıkması gerektiğini belirttiler.

Özellikle ara transferde aldıkları voleybolcularla takımı güçlendirdiklerini, ligdeki sıralamada ise 3’ncü sırada yer aldıklarını belirten Oğuz, hedeflerinin öncelikle ilk 2’ye kalarak play-off ve final karşılaşmalarına çıkmak olduğunu söyledi. Serkan Oğuz, “Ağustos ayında 12 voleybolcu transferi ile sezona başladık. Bunlardan 10’u milli takımlarda oynamış değerli oyunculardır. Biri Brezilyalı diğeri de Rus olan iki yabancı sporcumuz da var. Pandemiden dolayı maalesef sezona kötü başladık. İlk iki maçımızı mağlup kapattık. Sakatlıklarımız oldu. Ancak son 7 maçta 7 galibiyetimiz var. Takım iyi toparladı. Yeni transferler de yaptık. Şu an takım içinde inanılmaz rekabet ve heyecan var. Bu da beni mutlu ediyor. İnşallah ligde play-off’a gidip, buradan da Efeler Ligi’ne çıkarız. Bu takım sadece Adilcevaz’ın değil herkesin takımı. Bitlis’in de, Doğu Anadolu’nun da takımıdır. Herkesin bu takımı maddi manevi desteklemesi gerekiyor. Bu hafta sonu Şanlıurfa’da önemli bir maçımız var. Önemli bir maç, iyi hazırlandık. Bu maçı da alıp serimizi sürdürmek istiyoruz. 8’de 8 yapıp ilk iki takım arasına girmeyi, daha sonrasında da play-off’a katılmayı hedefliyoruz” dedi.

Takım Kaptanı İsmail Koçak ise takımın durumunun son derece iyi olduğunu, hedeflerinin yapılacak maçlarda galip gelerek Efeler Ligi’ne yükselmek olduğunu söyledi.

TÜRŞAD Spor Kulübü Genel Menajeri Volkan Dalkıran da, “2 yıl önce iki derneğin birleşmesiyle oluşturulan TÜRŞAD, geçen sezon başarılı bir dönem geçirerek Türkiye Voleybol 1. Ligine yükseldi. Başkanımız ve sporcularımız hedef olarak Efeler Ligini belirleyip destek verdiler. Takım iyi durumda, hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. İnşallah sezon sonunda da bu hedefimize ulaşarak şampiyonluğu Adilcevaz’a getireceğiz” ifadelerini kullandı.