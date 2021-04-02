TURKSPORU’nun yeni sayısı Dergilik’te

Dergilik’in popüler yayınlarından TURKSPORU dergisi, 10’uncu sayısıyla uygulamadaki yerini aldı.

Turkcell’in TURSKPORU projesinin önemli adımlarından biri olan TURKSPORU dergisinin 10’uncu sayısı okurlar ile buluştu. Dergilik uygulamasının özgün içeriklerinden biri olan ve ücretsiz olarak okunabilen dergi, ilk 9 sayısında 1 milyon 700 bini aşkın okuyucuya ulaşmıştı. Yayın 10’uncu sayısında da sporseverlere dolu dolu içerikler, dosyalar, başarı hikayeleri ve röportajlar sunuyor.

10’uncu sayıya özel 10 efsane

Verilen bilgiye göre, Dünya şampiyonu paralimpik okçu Yiğit Caner Aydın’ın köşe yazısının da yer aldığı yayının 10’uncu sayısında Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdırmış 10 efsane sporcunun hikayeleri yer alıyor. Dergisinin yeni sayısında ayrıca kariyerinde birçok dünya ve Avrupa derecesi bulunan para atlet Hamide Kurt Doğangün, dünya gençler rekoruna sahip yüzücü Merve Tuncel, 2021 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda sırıkla atlamada finale kalarak atletizm tarihinde bir ilki gerçekleştiren Ersu Şaşma ve kayaklı koşu dalında Balkan Kupası’nda Türkiye’ye bir gümüş bir de bronz madalya getiren Hamza Dursun ile yapılan keyifli röportajlar yer alıyor.

Dergisinin öne çıkan konuları arasında Turkish Open 2021’de toplam 229 madalya kazanan milli tekvandocular, atletizmden haltere, okçuluktan atıcılığa birçok farklı branşta onlarca madalya kazanan paralimpik sporcular, hem Fransa’da hem de Hırvatistan’da yapılan turnuvalarda takım olarak şampiyon olan ve Türkiye’ye toplamda 22 madalya kazandıran milli güreşçiler, her geçen gün dünya ve Türkiye rekorları kırmaya devam ederek Tokyo Olimpiyatları’na katılmaya hak kazanan sporcular ve eEURO 2021 yolunda emin adımlarla ilerleyen Turkcell eMilli Takımı’nın başarı hikayeleri ile onlarca spor dalına dair ilgi çekici içerikler bulunuyor.

Turkcell kullanıcılarının, TURKSPORU dergisini Dergilik uygulamasından internet paketlerini harcamadan okuyabildikleri, tüm operatörlerin kullanıcılarının da uygulamayı indirerek dergiye ücretsiz sahip olabildikleri açıklandı.