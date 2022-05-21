Türkiye’nin rakibi Litvanya’nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı’nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’ta 7 ve 14 Haziran’da biri deplasmanda, diğeri İzmir’de olmak üzere iki karşılaşma oynayacağı rakibi Litvanya’nın aday kadrosu açıklandı.

Türkiye ile UEFA Uluslar C Ligi’nde karşılaşacak Litvanya’da Teknik Direktör Valdas Ivanauskas tarafından belirlenen kadroda 37 futbolcu bulunuyor. Türkiye ile Litvanya arasındaki ilk karşılaşma 7 Haziran Salı günü Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki LFF Stadyumu’nda, ikinci müsabaka ise 11 Haziran Cumartesi günü İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nun ev sahipliğinde oynanacak. Her iki mücadele de TSİ 21.45’te başlayacak.

Litvanya’nın 37 kişilik aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Dziugas Bartkus (Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC), Edvinas Gertmonas (FK Zalgiris), Ernestas Setkus (Hapoel Tel Aviv FC), Ignas Plukas (FC Hegelmann)

Savunma: Rolandas Baravykas (FC UTA Arad), Egidijus Vaitkunas (FK Kauno Zalgiris), Pijus Sirvys (FK Panevezys), Saulius Mikoliunas (FK Zalgiris), Artemijus Tutyskinas (FC Crotone), Edgaras Utkus (Cercle Brugge KSV), Linas Klimavicius (FK Panevzys), Benas Satkus (1. FC Nürnberg), Natanas Zebrauskas (SpVgg Greuther Fürth B), Edvinas Girdvainis (FK Kauno Zalgiris), Dominykas Barauskas (FK Riteriai)

Orta Saha: Linas Megelaitis (US Viterbese 1908), Ovidijus Verbickas (FK Zalgiris), Vykintas Slivka (Apollon Smyrnis FC), Arvydas Novikovas (BB Erzurumspor), Justas Lasickas (FK Vozdovac), Donatas Kazlauskas (FK Zalgiris), Paulius Golubickas (HNK Gorica), Fedor Cernych (Jagiellonia Biaystok), Titas Milasius (TS Podbeskidzie Bielsko-Biaa), Eligijus Jankauskas (FK Panevzys), Gratas Sirgedas (FK Kauno Zalgiris), Nauris Petkevicius (RSC Charleroi), Tomas Kalinauskas (AFC Wimbledon), Karolis Uzela (FK RFS), Vilius Armanavicius (FC Hegelmann), Giedrius Matulevicius (FK Sduva), Artur Dolznikov (FK Riteriai), Gustas Jarusevicius (FK Zalgiris)

Forvet: Karolis Laukzemis (FC UTA Arad), Armandas Kucys (Kalmar FF), Augustinas Klimavicius (FC Hegelmann), Ignas Kruzikas (FC Hegelmann)