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Türkiye’nin ilk olimpik veledromu için geri sayım başladı

9-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında Konya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 5. İslami Dayanışma Oyunları öncesinde Türkiye’nin ilk olimpik veledromunun yapımında son aşamaya gelindi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay şehri organizasyona hazırlamak için yoğun bir hazırlık içerisinde olduklarını belirtti.

Spor 08.05.2022, 17:53
Türkiye’nin ilk olimpik veledromu için geri sayım başladı

9-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında Konya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 5. İslami Dayanışma Oyunları öncesinde Türkiye’nin ilk olimpik veledromunun yapımında son aşamaya gelindi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay şehri organizasyona hazırlamak için yoğun bir hazırlık içerisinde olduklarını belirtti.

5. İslami Dayanışma Oyunları için Konya’ya kazandırılan Türkiye’nin ilk olimpik veledromunun inşaatında son aşamaya gelindi. Ağustos ayında Konya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 5. İslami Dayanışma Oyunları için geri sayım sürerken Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin ile birlikte bitme aşamasına gelen olimpik veledromda incelemelerde bulundu.

"Yoğun bir hazırlık içerisindeyiz"

Konya’nın bugüne kadar yaptığı en büyük organizasyon için hazırlıkların son hızıyla devam ettiğine vurgu yapan Başkan Uğur İbrahim Altay, "Organizasyona şehrimizi hazırlamak için yoğun bir hazırlık içindeyiz. Türkiye’nin ilk olimpik veledrom inşaatında son aşamaya geldik. İnşaat tamamlandığında veledrom, yarışmacılarımız için hazır hale gelmiş olacak" dedi.

"Konya’nın bisiklet şehri vasfını güçlendirmek için çalışıyoruz"

Konya’nın bir bisiklet şehri olduğunu anımsatarak konuşmasını sürdüren Başkan Altay, "552 kilometrelik bisiklet yoluyla Türkiye’nin açık ara en fazla bisiklet yoluna sahip şehrindeyiz. Konya’nın ‘bisiklet şehri’ vasfını güçlendirmek için yoğun faaliyet içindeyiz. Yeni 80 kilometre bisiklet yolları yapıyoruz. Öğrencilerimizin okullarına bisikletle gitmeleri için çalışmalar yürütüyoruz, bisiklet parkları yapıyoruz ama bisiklet sporunun gelişmesi adına yapılan bu veledromla çok önemli bir tesis kazanmış olacağız. İnşallah burada yetişen sporcularımız sadece Türkiye’mizde değil, dünyada önemli başarılar elde edecek. İslami Dayanışma Oyunları’mızın şehrimize getirilerinden biri de kazandırdığı tesisler oluyor. Hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

İslami Dayanışma Oyunları’nın Konya’ya kazandırılmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve tesislerin yapımında büyük katkısı olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na tüm Konyalılar adına teşekkür eden Uğur İbrahim Altay, "İnşallah burası 9 Ağustos’tan başlayarak cıvıl cıvıl bir döneme girecek. 56 ülkeden 3 binden fazla sporcuyu şehrimizde ağırlayacağız. Konya hazırlıklarını tamamlıyor. İslami Dayanışma Oyunları’mız hayırlı olsun" diye konuştu.

Bisiklet sporunda üst düzey bir antrenman ve eğitim alanı konumuna gelmesi planlanan olimpik veledrom, 2 bin 275 seyirci kapasitesine ve 250 metre piste sahip olacak.

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