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Türkiye’nin ilk ayak tenisi şampiyonu, Avrupa hazırlıklarını tamamladı

Bingöl’ün Solhan ilçesinden çıkıp Türkiye’nin ilk ayak tenisi şampiyonu olan Solhan Ayak Tenisi Takımı, Avrupa şampiyonası öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Spor 22.03.2022, 10:40
Türkiye’nin ilk ayak tenisi şampiyonu, Avrupa hazırlıklarını tamamladı

Bingöl’ün Solhan ilçesinden çıkıp Türkiye’nin ilk ayak tenisi şampiyonu olan Solhan Ayak Tenisi Takımı, Avrupa şampiyonası öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Ayak Tenisi Federasyonu’nun kurulması ile Türkiye’de yapılan ilk kupa organizasyonunda Türkiye şampiyonu olan Solhan Ayak Tenisi Takımı, Avrupa ülkelerinin katılacağı Avrupa Şampiyonası için Ayak Tenisi Federasyonu tarafından organizasyona davet edildi. Yaklaşık beş aylık sürede hazırlıklarını tamamlayan Solhan Ayak Tenisi Takımı, 16 Avrupa ülkesinin katılacağı Avrupa Şampiyonası için Antalya’nın Alanya ilçesinde kampa girdi. Karşılaşmaların 29 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Alanya ev sahipliğinde oynanacağı belirtilirken, şampiyona öncesi Solhan’daki son hazırlıklarını yapan Solhan Ayak Tenisi Takımı sporcuları İHA’ya açıklamalarda bulundu.

Müzik öğretmenliğinden Avrupa Şampiyonası’na

Solhan’da bir okulda müzik öğretmeni olduğunu belirten sporculardan Muhittin Ülger, "Arkadaşlarımızla birlikteliğimiz futbola dayanıyor. Bundan iki yıl önce biz eğlencesine ayak tenisi branşına başladık. Çok eğlenceli, çok güzel vakit geçiriyorduk. Bunu biraz gençlerin de katkılarıyla beraber çok geliştirmeye başladık. Gençlerimizde hem farkındalık hem sporcu ahlakı hem de bu alanda çok büyük gelişimler fark ettik. Pamukkale’de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’na katılmaya karar verdik. İlk başta Solhan’da bir turnuvamız oldu orada şampiyon olduk. Sonra bu ile yansıdı ve Bingöl’de yine şampiyon olduk. Gruplarda zorlu rakipleri yendik. Türkiye Şampiyonası Pamukkale’de düzenlendi. Orada da çok güzel, çok zorlu maçlar geçirdik. Yarı finalimiz, çeyrek finalimiz, finalimiz çok tatlı bir şekilde rekabetli bir şekilde geçti. Orada Allah nasip etti, Türkiye Şampiyonu olduk. Şuan takımımızda iki tane genç, Serdar Demir olsun Furkan Yayan arkadaşımız olsun bu branşa çok istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Cumali hocam ve ben onlara hem destek amaçlı hem de onların yanında ağabeyleri olarak eşlik etmeye çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra takımımızı, Türkiye’mizi aynı zamanda Solhan’ımızı, Bingöl’ümüzü en iyi şekilde Avrupa’da temsil etmek istiyoruz. Zorlu rakipler var. Avrupa’dan gelen rakiplerimizi izledik. Gerçekten kaliteli iyi sporcular. Bizlerde elimizden geleni sahada yapacağız. Çok iyi bir şekilde çalışmalarımız sürdü. Bu süreci çok verimli bir şekilde geçirdik. Rabbim hakkımızda hayırlısını nasip etsin” dedi.

"Beş aylık bir sürede hazırlandık"

Ayak Tenisi Bingöl İl Temsilcisi ve Takım Kaptanı İbrahim Serdar Demir ise, “Federasyon tarafından bana bu görev verildiğinde arkadaşlarımla birlikte başladım. Ondan sonra Bingöl’de turnuvalar düzenledik. En son Ayak Tenisi Federasyonu’nun Türkiye Kupası adı altında düzenlediği Denizli Pamukkale’de düzenlenen turnuvaya katıldık ve ayak tenisi şampiyonu olarak Ayak Tenisi Federasyonu’nun ilk Türkiye Şampiyonu olduk. Şimdi de milli takımdan davet aldık ve yakın zamanda Alanya’da düzenlenecek olan turnuva için kampa gideceğiz. Takım arkadaşlarımla birlikte beş aylık bir sürede hazırlandık. Bu süreç içinde Belediye Başkanımız Abdulhakim Yıldız ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Zülfü Çalışkan hep yanımızda oldular, onlara da teşekkür ederiz. 29 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Alanya’da düzenlenecek olan turnuvada milli takımımızı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Buradan destek veren ve yanımızda olan herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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