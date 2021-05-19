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Türkiye’nin en büyük Atatürk heykelinde şampiyonluk kutlaması

Artvin’de Beşiktaşlı taraftarlar şampiyonluğu Türkiye’nin en büyük Atatürk heykeli önünde kutladı.

Spor 19.05.2021, 21:22
Türkiye’nin en büyük Atatürk heykelinde şampiyonluk kutlaması

Artvin’de Beşiktaşlı taraftarlar şampiyonluğu Türkiye’nin en büyük Atatürk heykeli önünde kutladı.

Beşiktaş’ın Süper Lig şampiyonu olmasıyla birlikte Türkiye’nin birçok ilinde taraftarlar evlerinden çıkarak kutlamalar yaptı. Artvin Beşiktaşlılar Derneği organizasyonunda, siyah-beyazlı taraftarlar Çayağzı Mahallesi’nde bir araya geldi. Araçlarına astıkları Beşiktaş bayraklarıyla uzun araç konvoyu oluşturan siyah-beyazlı taraftarlar, kornolar eşliğinde şehir turu attılar.

Daha sonra Artvin’de bulunan Türkiye’nin en büyük Atatürk heykelinin yolunu tutan taraftarlar kutlamalara burada devam etti. Dev Atatürk heykelinin önünde meşale yakıp, tezahürat yapan taraftar, takımlarının şampiyonluklarını doyasıya kutladı.
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