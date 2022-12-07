Türkiye’de ikincisi düzenlenen IDPA’nın ana sponsoru CANiK oldu

CANiK, Uluslararası Dinamik ve Pratik Atış Sporları Kulübü (UDPAS) tarafından Türkiye’de bu yıl ikinci kez düzenlenen 2022 IDPA Turkish National Championship’te ana sponsor olarak yer aldı.

10 ülkeden 95 sporcunun katıldığı turnuvada yarışan CANiK Team sporcusu Alperen Kıvılcım IDPA Turkish National Championship Genel Klasman Birinciliği, En İyi Nişancı Ödülü ve Master Kategori Şampiyonluğunu elde etti. Yarışmada CANiK Team sporcusu Taha Oğuzhan Kaymak ESP Sharpshooter Kategorisinde ve CANiK Team sporcusu Canan Türkoğlu da kadınlar kategorisinde 3’üncü oldu.

Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, sportif atış müsabakalarının Türkiye ve dünyadaki temsilcilerinden biri olmaya devam ediyor. CANiK, Kasım 2022’de İtalya’da gerçekleştirilen IDPA Avrupa Şampiyonası’nın ardından, Türkiye’nin en kapsamlı sportif atıcılık turnuvası olan, 2022 IDPA Türkiye Şampiyonası’nın(Turkish National Championship) da ana sponsoru olarak yer aldı.

Turnuvanın şampiyonu CANiK Team sporcusu Alper Kıvılcım oldu

Uluslararası Dinamik ve Pratik Atış Sporları Kulübü (UDPAS) tarafından 1-4 Aralık 2022 tarihlerinde İstanbul Kurtköy’deki Tekno Poligon’da gerçekleştirilen turnuvaya, 10 farklı ülkeden 95 sporcu katıldı. Etkinlikte, savunma sanayinin ilk ve tek IDPA sportif atıcılık takımı CANiK Team olarak yerini alan şirket, bu sene de organizasyona tam desteğini verdi. Turnuvada yarışan CANiK Team sporcusu Alperen Kıvılcım IDPA Turkish National Championship Genel Klasman Birinciliği, En İyi Nişancı Ödülü ve Master Kategori Şampiyonluğunu elde etti. Yarışmada CANiK Team sporcusu Taha Oğuzhan Kaymak ESP Sharpshooter Kategorisinde ve CANiK Team sporcusu Canan Türkoğlu da Kadınlar Kategorisinde 3’üncü oldu.

“Sportif atıcılığın gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz”

CANiK olarak ateşli silahların sadece savunma ve güvenlik amacıyla değil sportif kullanımına yönelik de farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirten İş Geliştirme ve Kurumsal İletişim Müdürü Gençay Gençer, “Sportif atıcılık alanında Türkiye’de ve dünyada gerçekleştirilen tüm faaliyetleri destekliyor, sporcularımıza katkı sunmaya devam ediyoruz. Bu tip organizasyonlar sayesinde son kullanıcılar ile yakın ilişkiler kurabiliyoruz. Geçtiğimiz yıl yine CANiK sponsorluğuyla Türkiye’de ilk kez uluslararası düzeyde gerçekleştirilen 2021 IDPA Türkiye Şampiyonası’nı başarı ile organize etmiştik. Bu sene ise daha fazla katılımcı ülke ve sporcunun yer aldığını görmekteyiz. Sportif atıcılık alanında yapılan tüm etkinliklere CANiK olarak çok değer veriyoruz. Dünya çapında sadece askeri ve kolluk kuvvetlerinin değil, profesyonel sportif atıcıların da tercih edilen markası olmak bizim için çok kıymetli. Kasım ayında İtalya’da düzenlenen IDPA Avrupa Şampiyonası sponsorluğumuzla da tecrübemizi daha fazla artırmış olduk. Bundan sonra bu alanda gerçekleşecek turnuvalara desteğimizi artırarak sadece ülkemizde değil aynı zamanda tüm dünyada sportif atıcılığı daha üst düzeylere çıkarmayı ve ateşli silahların bilinçli ve doğru kullanımına yönelik farkındalık faaliyetlerimize devam etmeyi amaçlıyoruz” dedi.