Türkiye’de evinde ABD’yi durduramadı: 81-59
TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL KITALARARASI KUPASI’NDA TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI, SON 2 PARALİMPİK OYUNLARININ ŞAMPİYONU ABD’YE 81-59 YENİLDİ.
Spor 02.06.2023, 14:13
Tekerlekli Sandalye Basketbol Kıtalararası Kupası’nda A Milli Takım, son iki paralimpik oyunlarının şampiyonu ABD’ye 81-59 yenildi.
Yalova’da 1-4 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvanın ikinci gününün ikinci maçında Türkiye ile ABD karşı karşıya geldi. Dünya klasmanında en üstte bulunan rakibi karşısında oyuna iyi başlayan Türkiye, periyodun sonuna doğru kaçırdığı sayılarla çeyreği 20-18 geride kapadı. İkinci periyotta oyuna ağırlığını koyan ABD, devreye 46-37’lik skor avantajıyla girdi.
Maçın üçüncü periyodu 68-52 ABD’nin üstünlüğüyle sona ererken, karşılama da 81-74 tamamlandı. Türkiye, Japonya galibiyetiyle başladığı turnuvada ilk yenilgisini ABD karşısında almış oldu.