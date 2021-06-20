Türkiye yine sıfır çekti! EURO 2020'e veda ettik!

EURO 2020’de büyük hayal kırıklığı yaratan A Milli Takımımız A Grubu’ndaki son maçında İsviçre’ye 3-1 mağlup olarak turnuvada sıfır çekti. Bakü’deki son maça hem averajını düzeltmek hem de en iyi 3. olabilme umutlarıyla çıkan Türkiye yine puan almayı başaramadı ve EURO 2020’yi 3 mağlubiyetle tamamladı.

İlk maçta İtalya’ya 3-0, ikinci maçta Galler’e 2-0 ve son maçta İsviçre’ye 3-1 mağlup olan ay yıldızlılar büyük umutlarla gittiğimiz EURO 2020’yi tek golle sıfır çekerek bitirdi.

Son yılların en önemli jenarasyonu olarak görülen kadromuz Şenol Güneş yönetiminde EURO 2020’nin en büyük hayal kırıklıklarından birine imza attı. İlk iki maçta yenilen 5 gol ve ortaya koyulan kötü futbolla tur şansını mucizelere bırakan Türkiye, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de oynanan son 2 maçta da hiçbir varlık ortaya koyamadı.

EURO 96’DAN SONRA YİNE SIFIR ÇEKTİK

A Grubu’nu son sırada tamamlayan Türkiye, EURO 96’da sıfır çektiği turnuvanın ardından tarihinin en kötü turnuvasını yaşadı. Ay yıldızlılar katıldığı son büyük turnuva olan EURO 2016’yı 3 puan tamamlamıştı ve gruptan çıkamamıştı.

6. dakikada İsviçre, Haris Seferovic’in golüyle maçta öne geçti. Steven Zuber’in pasıyla topla buluşan Haris Seferovic’in, ceza sahası dışında sol çaprazdan kaleye gönderdiği düzgün vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan Çakır’ın solundan uzak köşede ağlarla buluşturdu.

26’da İsviçre Xherdan Shaqiri’nin golüyle maçta farkı ikiye çıkardı. Steven Zuber’in pasıyla topla buluşan Xherdan Shaqiri’nin, ceza yayında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kaleye gönderdiği düzgün vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan Çakır’ın solundan sağ üst köşede ağlarla buluşturdu.

62’de farkı 1’e indirdik. Millilerimiz turnuvadaki ilk golünü İrfan Can Kahveci kaydetti. Hakan Çalhanoğlu’nun pasıyla topla buluşan İrfan Can Kahveci’nin, şık hareketler sonrasında ceza sahası dışında hafif sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert ve düzgün şutunda meşin yuvarlak Yann Sommer’in sağından üst köşede ağlarla buluştu.

68’de bir kez daha sahneye aynı isim çıktı. Xherdan Shaqiri’nin golüyle maçta maçta farkı tekrar ikiye çıkardı. Steven Zuber’in sol kanattan yerden ceza alanına gönderdiği ortasını iyi takip eden Xherdan Shaqiri, altıpas önünden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır’ın yanından ağlara gönderdi.

UĞURCAN ÇAKIR FARKI ÖNLEDİ

İsviçre maçına damga vuran isimlerden biri A Milli Takım’ın kalesini koruyan Uğurcan Çakır oldu. Kalesinde 3 gol gören Uğurcan Çakır yaptığı kritik kurtarışlarla farkın büyümesini önleyen isim oldu.

Xherdan Shaqiri ile bir çok pozisyonda karşı karşıya gelen Uğurcan, yüzde yüzlük gol pozisyonlarında kritik refleksleriyle farkı önledi.

Uğurcan’ın tüm çabasına rağmen savunmada verilen bitmek bilmeyen zaaflar maçın sonucunu olumsuz yönde etkiledi.

SHAQİRİ TÜRKİYE MAÇIYLA TARİHE GEÇTİ

İsviçre’de maça ilk 11’de başlayan Xherdan Shaqiri ilk yarıda ve ikinci yarıda attığı gollerle maça damga vurdu. 3 puanın mimarı olan Shaqiri 74. dakikada alkışlanarak kenara geldi.

Yıldız oyuncu 2014 Dünya Kupası, EURO 2016, 2018 Dünya Kupası ve EURO 2020’de gol atmayı başaran 4 oyuncudan biri oldu.